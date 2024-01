Κοινωνία

Κακοκαιρία: Οι κλειστοί δρόμοι - Που χρειάζονται αλυσίδες

Ανοιχτό είναι στο μεγαλύτερο μέρος του το οδικό δίκτυο της χώρας, υπάρχουν ωστόσο σημεία όπου η διέλευση γίνεται μόνο με αλυσίδες.

Αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες σε πολλούς δρόμους της βόρειας έως και της δυτικής Ελλάδας, την ώρα που το οδικό δίκτυο παραμένει ανοικτό, με λίγες προς το παρόν, εξαιρέσεις.

Στη δυτική Μακεδονία η κίνηση των οχημάτων τόσο στην Εγνατία οδό από Κοζάνη έως Ιωάννινα όσο και στους καθέτους άξονες Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη – Τελωνείο Νίκης (Φλώρινα) η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της αστυνομίας, χρειάζονται αλυσίδες η ελαστικά χιονιού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), καθώς και στο ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Νεστορίου.

Στην ΠΕ Φλώρινας χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες η ελαστικά χιονιού στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει την Φλώρινα με τις κοινότητες Άνω Κλεινές και Ακρίτας. Επίσης χρειάζονται αλυσίδες στο δρόμο προς την Κοινότητα του Νυμφαίου.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας για το οδικό δίκτυο (20:00)

