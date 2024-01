Παράξενα

Ιωάννινα: Τζιπ… μπήκε σε μαγαζί (εικόνες)

Στη βιτρίνα καταστήματος εισέβαλλε ένα όχημα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Όχημα που κινείτο στο κέντρο των Ιωαννίνων, έφυγε εκτός πορείας και κατέληξε σε βιτρίνα.

Το τροχαίο έγινε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης, όταν το τζιπ το οποίο κινείτο επί της οδού Κομνηνών, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε μαγαζί με είδη για φυτά.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν ζημιές, τόσο στο κατάστημα, όσο και στο όχημα, όμως δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε του οδηγού, ούτε κάποιου εργαζόμενου στο κατάστημα.

Το όχημα απομακρύνθηκε με γερανό από το σημείο, ενώ επί τόπου βρέθηκε και η Τροχαία, διερευνώντας τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: Epirus-tv- news.gr

