Υγεία - Περιβάλλον

Αλλεργικό σοκ σε μωρό: “Γέφυρα σωτηρίας” από αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη ζωή ενός μωρού 1,5 ετών έσωσαν αστυνομικοί, «ανοίγοντας» τον δρόμο στο αυτοκίνητο που το μετέφερε στο νοσοκομείο.

-

(εικόνα αρχείου)

Διευκόλυνση για τη μεταφορά παιδιού ηλικίας 1,5 ετών στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο παρείχαν αστυνομικοί. Το παιδάκι υπέστη αλλεργικό σοκ από φάρμακο και το μετέφερε ο πατέρας του στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, δυνάμεις της αστυνομίας βοήθησαν για να κινηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται το αυτοκίνητο από την οδό Εγνατία, στο ύψος των Αγίων Πάντων, μέχρι το Ιπποκράτειο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Σέρρες” στο Netflix - Καπουτζίδης: Μακάρι η σειρά να είναι επιδραστική, όπως στην Ελλάδα (βίντεο)

Ημαθία: Η παιδοκτόνος ήταν συμμαθήτρια των 21 νεκρών στα Τέμπη (εικόνες)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα στα ημιτελικά και στο... Παγκόσμιο!