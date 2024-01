Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: ΑΕΚ – Άρης “πάνε” για ρεβάνς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "Κλεάνθης Βικελίδης" θα κριθεί το ποιος θα προκριθεί στους "8", αφού οι κιτρινόμαυροι άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς.

-

Τρία 24ωρα μετά το «διπλό» στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού και τέσσερα ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στην «OPAP Arena» στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στους «16» του Κυπέλλου και, πλέον, οι δύο ομάδες θα «λύσουν τις διαφορές τους» στις 17 Ιανουαρίου στη ρεβάνς του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Με τη ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, ο Άρης όχι μόνο «κοίταξε στα μάτια» τους γηπεδούχους, αλλά ήταν η ομάδα που στο δεύτερο μέρος έχασε τις ευκαιρίες για να σκοράρει, σε αντίθεση με την Ένωση που δεν είχε κλασική ευκαιρία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ήταν προφανές ότι το μυαλό των παικτών της ήταν στραμμένο στο ντέρμπι κορυφής της Super League με τον Παναθηναϊκό στην «OPA Arena».

«Καθαρή» ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο δεν είχε καμία από τις δύο ομάδες. Ο Άρης, ο οποίος παρατάχθηκε με την ίδια ενδεκάδα που νίκησε τον ΠΑΟΚ πριν από μερικά 24ωρα, ήταν άψογα στημένος στον αγωνιστικό χώρο, δεν επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να βρουν κενούς διαδρόμους και σε δύο-τρεις αντεπιθέσεις που έβγαλε με καλές προϋποθέσεις ήταν σαφώς πιο απειλητικός.

Η ΑΕΚ, που παρατάχθηκε με 7 αλλαγές σε σχέση με τους «11» που ξεκίνησαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής (7/01) στο Καραϊσκάκη (ο Αλμέιδα διατήρησε στο αρχικό σχήμα τους Σιντιμπέ, Σιμάνσκι, Πινέδα και Τσούμπερ) είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν ήταν ουσιαστική κι αν εξαιρέσει κανείς το σουτ του Τσούμπερ στο 44΄ (άουτ) στο πρώτο μέρος ο Κουέστα πέρασε ένα από τα πιο ευχάριστα βράδια της καριέρας του.

Οι Θεσσαλονικείς στο 18΄ απείλησαν με τον Μορόν, ο οποίος καθυστέρησε να πιάσει το σουτ κι έδωσε την ευκαιρία στον Μήτογλου ν΄ απομακρύνει, ενώ δέκα λεπτά μετά ο Οντουμπάτζο μπήκε στην περιοχή σούταρε με δύναμη, αλλά ο Σιμάνσκι πρόλαβε έγκαιρα να βάλει το πόδι του κι απομάκρυνε.

Στο β΄ μέρος η ΑΕΚ μπήκε με διαθέσεις να πιέσει από νωρίς και στο 48΄ το μακρινό σουτ του Πόνσε πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κουέστα. Γρήγορα, όμως, η ομάδα του Άκη Μάντζιου ισορρόπησε το παιχνίδι και στο 68΄ «άγγιξε» το γκολ με το πλασέ του Μορόν από πλάγια να περνά άουτ, ενώ στο 74΄ ο Αθανασιάδης έκανε σπουδαία επέμβαση σε κόρνερ μετά το αριστερό βολέ του Ζιλ.

Στο 79΄ ο Φαμπιάνο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ, σε νέα μεγάλη ευκαιρία του Άρη στην επανάληψη.

Διαιτητής: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)

Κίτρινες: Σουλεϊμάνοφ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ (46΄ Γκατσίνοβιτς), Μήτογλου, Σιμάνσκι, Πήλιος, Γιόνσον, Πινέδα, Ελίασον (60΄ Αμραμπατ), Τσούμπερ (60΄ Αραούχο), Πισάρο (69΄ Φερνάντες), Πόνσε (60΄ Γκαρσία)

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μοντόγια, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ζιλ (77΄ Φετφατζίδης), Τζούρασεκ (72΄ Ντουκουρέ), Νταρίντα, Σουλεϊμάνοφ, Σαβέριο (55΄ Παναγίδης), Μορόν (77΄ Ζαμόρα)

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία εγκύου: Σύντροφος και φίλος “τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο”

Ίμια: Τουρκική πρόκληση κατά Καλύμνιων ψαράδων αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ντόναλντ Τραμπ: Πέθανε η πεθερά του, μητέρα της Μελάνια