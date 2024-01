Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι πέρασε στους “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκρίθηκε το Περιστέρι στον εντός έδρας αγώνα. Οι πιθανοί του αντίπαλοι στην επόμενη φάση.

-

Το Περιστέρι έπαιξε με τη... φωτιά, αλλά δεν κάηκε, παίρνοντας την πρόκριση για τους «16» του Basketball Champions League, όπου θα συνεχίσει στον 11ο όμιλο μαζί με τις Τενερίφη (Ισπανία), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) και το νικητή του ζευγαριού Καρσίγιακα (Τουρκία)-Μπρεογκάν (Ισπανία). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 83-80 της Ρίτας Βίλνιους στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στα play in της διοργάνωσης, «σκουπίζοντας» τη σειρά με 2-0.

Η άμυνα του πρώτου δεκαλέπτου, όταν περιόρισε τους Λιθουανούς στους 11 πόντους και η παραγωγικότητα του δευτέρου (φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι με 26 πόντους), έβαλαν πρόωρα την ελληνική ομάδα σε τροχιά νίκη, με το Περιστέρι να γράφει το 43-30 στο ημίχρονο και στις αρχές της τρίτης περιόδου να δίνει στη διαφορά τη μέγιστη τιμή της (+19, 49-30 στο 21΄), την οποία διατήρησε μέχρι το 25΄ (57-38). Ωστόσο, ένα σερί 0-11 των φιλοξενούμενων, βοήθησε τη Ρίτας να μειώσει σε 57-49, πριν το Περιστέρι βρει και πάλι ρυθμό από τα 6,75 και κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο +14 (67-53).

Στον... επίλογο του αγώνα, η ελληνική ομάδα πλήρωσε τα σημάδια... κατάρρευσης, βλέποντας τους φιλοξενούμενους να τρέχουν ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 8-23 και να πετυχαίνουν την ανατροπή στο 38΄ (75-76). Ωστόσο, ο Ράγκλαντ είχε έτοιμη την απάντηση, πριν ο Ντάνγκουμπιτς σημειώσει κομβικό τρίποντο στο 39΄ και ρίξει στο... καναβάτσο τους Λιθουανούς (80-76). Στα 30΄΄ για τη λήξη ο Λοβ διαμόρφωσε το 82-76 και τα πάντα είχαν κριθεί...

Κορυφαίος των νικητών ο Τζο Ράγκλαντ με 17 πόντους και 10 ασίστ, ενώ κυριαρχική εμφάνιση είχε και ο Τρέβορ Τόμπσον με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-11, 43-30, 67-53, 83-80

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Χορόζοβ, Προτς

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ντάνγκουμπιτς 5 (1), Κασελάκης 10 (2), Λοβ 11, Ράγκλαντ 17 (1), Ρένφρο 2, Χουγκάζ, Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Σταυρακόπουλος, Τόμπσον 11, Γουίλιαμς 11 (3), Ξανθόπουλος, Ζούγρης

ΡΙΤΑΣ (Γκιέντριους Ζιμπένας): Κόουλ 13 (3), Έκοντας 14, Γκόραμ 2, Χόρνσμπι 7 (2), Ραντζεβίτσιους 3, ΝτεΛόριερ 10, Φόστερ 20 (3), Μασιούλις 3, Νορμάντας 6 (2), Πλέικις, Βελίτσκα.