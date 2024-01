Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Μοιρασιά στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Στη ρεβάνς θα τα..πουν οι "αιώνιοι" αντίπαλοι, αφού ισοφάρισαν στη "Λεωφόρο".

Στο ισόπαλο 1-1 έμεινε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας κι όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς της προσεχούς Τετάρτης (17/1) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είχε πιο πειστική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στο 45’ με τον Αλεξανδρόπουλο, όμως ο Παναθηναϊκός ανέβασε «στροφές» στο δεύτερο μέρος και πήρε «ενέργεια» απ’ τις αλλαγές του Φατίχ Τερίμ, ισοφαρίζοντας με τον Ιωαννίδη στο 65’.

Μετά από ένα κακό πρώτο τέταρτο, στο 19’ από σέντρα του Μλαντένοβιτς και προσωρινή απόκρουση του Ντόη, ο Μπερνάρ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του έφυγε πολύ πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να πιέζει πιο αποτελεσματικά πάνω στην μπάλα και στο 25’ από λάθος του Κώτσιρα υπό την πίεση του Ρίτσαρντς, ο Μασούρας μπήκε στην πορεία της μπάλας κι εκτέλεσε με το δεξί από το όριο της περιοχής, όμως ο Λοντίγκιν είχε καλή αντίληψη της φάσης και μπλόκαρε.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 32’, ξανά ο Μασούρας τσίμπησε ωραία την μπάλα στη μεσαία γραμμή, διένυσε όλη την πλευρά στα δεξιά κι έψαξε τον Ρίτσαρντς στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έδιωξε σωτήρια προ του παίκτη του Ολυμπιακού ο Κώτσιρας σε κόρνερ.

Στο 39’ ο Αϊτόρ πήρε την μπάλα από τον Κώτσιρα και γύρισε το σώμα του με μέτωπο προς την εστία, όμως το τελείωμα που επιχείρησε έφυγε πολύ μακριά από τα δοκάρια.

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Σε εκτέλεση κόρνερ του Καρβάλιο, ο Τσέριν δεν μπόρεσε να διώξει δυνατά κι αποτελεσματικά κι ο Αλεξανδρόπουλος με πολύ ωραίο γυριστό σουτ έκανε το 1-0 για τους Πειραιώτες στο 45’.

Οι δύο γρήγορες αλλαγές που έκανε ο Τερίμ στο ημίχρονο με την είσοδο των Σπόραρ και Βέρμπιτς και την αλλαγή του συστήματος σε 4-4-2, έκαναν λίγο πιο «ζωηρό» τον Παναθηναϊκό, που έχασε δύο καλές ευκαιρίες, πρώτα με τον Μαντσίνι στο 51’ κι ακολούθως με τον Βέρμπιτς στο 53’ που σούταρε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 65’ ο Παναθηναϊκός έφερε το ματς στα ίσα με τον Φώτη Ιωαννίδη. Σε εκτέλεση κόρνερ του Μαντσίνι από τα δεξιά, ο Ιωαννίδης είχε πάρει καίρια θέση στην «καρδιά» της άμυνας του Ολυμπιακού και με εξαιρετικό πάτημα και καρφωτή κεφαλιά, ισοφάρισε σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο απειλητικός στο τελευταίο δεκάλεπτο κι ακόμη περισσότερο στις καθυστερήσεις. Στο 90’+1’ το σουτ του Μαντσίνι κόντραρε πάνω στον Κίνι κι ο Ιωαννίδης από θέση βολής στο όριο της μικρής περιοχής πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια. Στο 90’+3’ ο Βέρμπιτς έκανε εξαιρετική κίνηση στην περιοχή και πλάσαρε ο Πασχαλάκης έδιωξε και ο Μλαντένοβιτς επιχείρησε σέντρα-σουτ την οποία απομάκρυνε προ της γραμμής του τέρματος ο Ντόη, στην τελευταία «μεγάλη» φάση του ντέρμπι.

Διαιτητής: Γιούλιεν Βαϊνμπέργκερ (Αυστρία)

Κίτρινες: 72’ Ιωαννίδης, 90’+4’ Βέρμπιτς - 10’ Αλεξανδρόπουλος, 86’ Ρέτσος, 88’ Καμαρά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν (60’ Βαγιαννίδης) Τσέριν, Αϊτόρ (46’ Βέρμπιτς), Μπερνάρ (46’ Σπόραρ), Τζούριτσιτς (38’ λ. τρ. Μαντσίνι) Ιωαννίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγα (61’ Κίνι), Έσε, Αλεξανδρόπουλος (61’ Καμαρά), Μασούρας (73’ Γιόβετιτς), Καρβάλιο, Ρίτσαρντς (56’ Ποντένσε), Ναβάρο (73’ Φορτούνης).

