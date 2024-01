Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα

Έχασε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη, βάζοντας τέλος στο σερί των νικών του στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός έριξε την Μπαρτσελόνα στον αμυντικό... βάλτο του στην τέταρτη περίοδο, άγγιξε την ανατροπή, αλλά με την ευστοχία του να μην... ακολουθεί, είδε το σερί των τεσσάρων νικών του να σταματάει στη Βαρκελώνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 86-78 από τους Καταλανούς, για την 20ή αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 11-9. Κομβικό για τους νταμπλούχους Ελλάδας το ματς που ακολουθεί (12/1) και πάλι επί ισπανικού εδάφους, όπου απέναντι στην Μπασκόνια θα ψάξουν το «διπλό» που θα τους κρατήσει στην εξάδα.

Στον αντίποδα, οι «μπλαουγκράνα» συμπλήρωσαν τα τρία διαδοχικά θετικά αποτελέσματα και παρέμειναν με ρεκόρ 14-6 στην τρίτη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 44-41, 75-63, 86-78

