Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τα πρόστιμα, τα εμβόλια στα φαρμακεία και ο έρπης ζωστήρας (βίντεο)

Τι είπε ο Υφυπουργός Υγείας στον ΑΝΤ1 για την επιστροφή των προστίμων που ήδη έχουν πληρωθεί από ανεμβολίαστους πολίτες, τους εμβολιασμούς έναντι του Covid-19 στα φαρμακεία και τα δύο εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σχετικά με τον κορονοϊό, τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους ηλικιωμένους, την ευχέρεια για εμβολιασμό πολιτών στα φαρμακεία, αλλά και τα δύο εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα που κυκλοφορούν στην αγορά, όμως μόνο το ένα, με μειωμένη απόδοση σε σχέση με το άλλο, καλύπτεται από τα Ταμεία, με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Σχετικά με την διαγραφή των προστίμων που είχαν επιβληθεί σε πολίτες άνω των 60 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί τι θα γίνει με όσους πλήρωσαν τα πρόστιμα επειδή δεν εμβολιάστηκαν έναντι του κορονοϊού», ωστόσο υπεραμύνθηκε της απόφασης που ελήφθη εκείνη την περίοδο κορύφωσης της πανδημίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ήταν σωστή η απόφαση μας τότε και οδήγησε στο να σωθούν πολλές ζωές».

Αναφορικά με την δυνατότητα να γίνονται στα φαρμακεία οι εμβολιασμοί έναντι του κορονοϊού, ο Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε ότι «τεχνικές λεπτομέρειες τέτοιου είδους έχουμε αποδείξει ότι είναι εφικτό να τις διαχειριστούμε. Είναι εφικτό σήμερα να γίνουν εμβολιασμοί και στα φαρμακεία έναντι του κορονοϊού, εφόσον ολοκληρωθούν και οι σχετικές διαβουλεύσεις».

Ακολούθως, ο κ. Θεμιστοκλέους είχε αντιπαράθεση με τον εκδότη Αντώνη Δελλατόλα, ο οποίος είπε ότι ζήτησε να εμβολιαστεί για τον έρπητα ζωστήρα, όπως ο γιατρός του του είπε πως υπάρχουν δύο εμβόλια, αλλά το πιο αποτελεσματικό δεν καλύπτεται από κανέναν ασφαλιστικό φορέα και θα πρέπει να το πληρώσει ο ίδιος, εάν θέλει να κάνει εκείνο.

Όπως είπε ο Αντώνης Δελλατόλας, «ο γιατρός μου είπε ότι το ένα εμβόλιο έχει απόδοση 50% και πέφτει στο 40% μετά από έναν χρόνο. Αυτό καλύπτεται για τους ασφαλισμένους. Το άλλο έχει απόδοση και προσφέρει προστασία 90% που πέφτει μετά από έναν χρόνο στο 80% και κοστίζει 160 ευρώ που πρέπει να τα πληρώσω εγώ, καθώς δεν καλύπτεται. Πότε θα μπει το εμβόλιο που δίνει μεγαλύτερη προστασία στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών;».

Απαντώντας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους είπε πολλάκις ότι «δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για τα ποσοστά που αναφέρατε για τα δύο εμβόλια, υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, αυτή είναι η επίσημη κρατική αρχή για τους εμβολιασμούς και αυτή καθορίζει όλα όσα αφορούν τα εμβόλια»