Παράξενα

Αυστρία: “Χρυσή” κληρονόμος θέλει να χαρίσει 25 εκατομμύρια ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η Μαρλέν Ένγκλεχορν, που θέλει να μοιράσει το εξωφρενικό ποσό από την περιουσία της.

-

Μια αυστριακής-γερμανικής καταγωγής κληρονόμος ιδρύει συνέλευση πολιτών, που θα αποφασίσουν την αναδιανομή τμήματος της περιουσίας της!

Η ηλικίας 31 ετών Μαρλέν Ένγκελχορν, κάτοικος Βιέννης, θέλει να καθορίσουν 50 Αυστριακοί πώς θα πρέπει να αναδιανεμηθούν 25 εκατ. ευρώ από την κληρονομιά της.

«Κληρονόμησα μια περιουσία και ως εκ τούτου δύναμη, χωρίς να έχω κάνει τίποτα γι' αυτήν. Και το κράτος ούτε που θέλει να τη φορολογήσει», δήλωσε η κληρονόμος. Η Αυστρία κατήργησε τον φόρο κληρονομιάς το 2008 κι είναι μια από τις λιγοστές χώρες στην Ευρώπη που δεν επιβάλλουν φόρο κληρονομιάς - ή φόρο θανάτου.

Η Ένγκελχορν είναι απόγονος του Φρίντριχ Ένγκελχορν, ιδρυτή του γερμανικού χημικού και φαρμακευτικού κολοσσού BASF και κληρονόμησε εκατομμύρια μετά τον θάνατο τον Σεπτέμβριο του 2022 της γιαγιάς της, Τράουντλ Ένγκελχορν Βεκιάτο, η περιουσία της οποίας ανερχόταν σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes στα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ήδη πριν τον θάνατό της η εγγονή της είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να μοιράσει περίπου το 90% της κληρονομιάς της.

Η κληρονόμος έστειλε προσκλήσεις που άρχισαν να καταφθάνουν την Τετάρτη στα γραμματοκιβώτια 10.000 τυχαία επιλεγμένων Αυστριακών πολιτών ηλικίας άνω των 16 ετών. μεταδίδει το BBC. Όσοι εξ’ αυτών επιθυμούν να μετάσχουν στην πρωτοβουλία της Ένγκελχορν – το «Καλό Συμβούλιο για την Αναδιανομή», μπορούν να το κάνουν τηλεφωνικά ή μέσω του Διαδικτύου. Από αυτούς θα επιλεγούν 50 και άλλα 15 αναπληρωματικά μέλη, που θα αποφασίσουν υπό την καθοδήγηση ειδικών πώς και σε ποιους θα δοθούν τα χρήματα. Η Μαρλέν Ένγκελχορν λέει ότι δεν θα έχει λόγο στη διαδικασία.

«Εφόσον δεν κάνουν οι πολιτικοί τη δουλειά τους, τότε θα πρέπει να αναδιανείμω μόνη μου την περιουσία μου», είπε η Ένγκελχορν. «Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με πλήρη απασχόληση και φορολογούνται για κάθε ευρώ που κερδίζουν από τη δουλειά τους. Για μένα αυτό συνιστά αποτυχία της πολιτικής κι όταν αυτή αποτυγχάνει, τότε πρέπει να αναλαμβάνουν δράση οι πολίτες», πρόσθεσε η κληρονόμος.

„Wenn uberreiche Menschen wirklich die Welt retten wollten, hatten sie es getan, weil das Geld haben sie. Aber sie machen es nicht, stattdessen fliegen sie mit dem Privatjet nach Davos, und besprechen dort, wie sie die Welt untereinander aufteilen konnen.“

Marlene Engelhorn

??

?? pic.twitter.com/z8M4U9DL9S — Nurder Koch (@NurderK) January 11, 2024

Πηγή: bbc.com

Ειδήσεις σήμερα:

Διασωληνωμένος 4χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον πατριό του - Σε κώμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Έγκλημα - Βόλος: “Ο “θείος” βίαζε την ανήλικη για 3 χρόνια - Όρκισε τις αδελφές της να μην μιλήσουν”

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τα πρόστιμα, τα εμβόλια στα φαρμακεία και ο έρπης ζωστήρας (βίντεο)