Πολιτισμός

“Ρωμαίος και Ιουλιέτα” σε θέατρο της Κωνσταντινούπολης, συμπαραγωγή Ελλάδας και Τουρκίας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αριστούργημα του Σαίξπηρ για τους δύο κυνηγημένους εραστές θα ανέβει στο μεγάλο θέατρο της Πόλης. Δείτε πού θα περιοδεύσει.

-

Tο έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», σε συμπαραγωγή Τουρκίας και Ελλάδας, θα ανέβει για πρώτη φορά στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ (AKM) της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε o Γενικός Διευθυντής των Τουρκικών Κρατικών Θεάτρων (DT) Ταμέρ Καρανταγλί, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου. Όπως είπε ότι οι πρόβες του έργου θα γίνουν στην Ελλάδα.



Αναγγέλλοντας ότι η Τουρκία θα πραγματοποιήσει φέτος μια ιδιαίτερα πολύτιμη καλλιτεχνική συνεργασία με την Ελλάδα, ο Καρανταγλί δήλωσε:

«Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είναι αναμφίβολα το πιο γνωστό έργο του Σαίξπηρ. Η ιστορία των δύο νεαρών εραστών που είναι προορισμένοι να χωρίσουν έχει διαδοθεί από γλώσσα σε γλώσσα εδώ και αιώνες και ακόμη και η σκέψη μιας τόσο αγνής αγάπης στον σκληρό μας κόσμο είναι αρκετή για να μας γοητεύσει ακόμη και σήμερα. Η παράσταση, η οποία αποτελεί συμπαραγωγή των Τουρκικών Κρατικών Θεάτρων και του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά της Ελλάδας, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών και η αξία της αγάπης θα τονιστεί για άλλη μια φορά μέσα από την ιστορία αγάπης επί σκηνής. Το έργο, το οποίο θα προβαριστεί στην Ελλάδα, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ. Μετά την Άγκυρα και τη Σμύρνη, θα ανέβει στην Αθήνα. Έτσι, για άλλη μια φορά, η άνευ όρων αγάπη θα αποτελέσει για μας φάρμακο».

Ειδήσεις σήμερα:

Διασωληνωμένος 4χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον πατριό του - Σε κώμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Καιρός - Πέμπτη: Βροχές, καταιγίδες και μικρή άνοδος θερμοκρασίας

ΑΑΔΕ - “Φορολογικό διαζύγιο”: Οι παγίδες και η διορία για χωριστές φορολογικές δηλώσεις