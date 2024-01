Κοινωνία

Ξυλοδαρμός 4χρονου στα Μέγαρα - Γιαννόπουλος: Είχαν γίνει κι άλλες καταγγελίες από την οικογένεια

''Τα παιδιά κυκλοφορούσαν ξυπόλυτα και οι γονείς κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοολ και ξεσπούσαν πάνω τους'', ανέφερε ο επικεφαλής του "Χαμόγελου".

Δύο μέρες πρίν τον άγριο ξυλοδαρμό του 4χρονου αγοριού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»., από τον πατριό του είχε δεχτεί κλήση το χαμόγελο του παιδιού από μέλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 4χρονος ζούσε μια ζωή κόλαση μαζί με τα τρία αδέρφια του.

Το 4χρονο αγόρι από τα Μέγαρα διακομίστηκε γύρω στις 17:30 χθες (10/1) με ασθενοφόρο του δήμου Μεγαρέων στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, συνοδεία ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και από εκεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν σε κωματώδη κατάσταση, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το 4χρονο αγόρι φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφο της μητέρας του, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε στο iefimerida.gr και περιέγραψε την καταγγελία που κινητοποίησε για ακόμα μία φορά της Αρχές. «Τα παιδιά της οικογένειας ζούσαν εφιαλτικές στιγμές»

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Γιαννόπουλος: «Ζούσαν εφιαλτικές στιγμές. Τόσο ο 4χρονος όσο και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Έφτασε στο Χαμόγελο μία αναφορά στις 8 Ιανουαρίου. Μία ανώνυμη αναφορά από πολίτη της περιοχής ότι το παιδί κακοποιείται από τους γονείς, όπως και τα αδέλφια του. Τα παιδιά σύμφωνα με την αναφορά είναι παραμελημένα, ζουν μια ζωή πάρα πολύ δύσκολη, η μητέρα και ο σύντροφος της καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, είναι επιθετικοί και συχνά χτυπούσαν τα παιδιά. Τα τέσσερα αδέλφια κυκλοφορούσαν ξυπόλητα και σύμφωνα με την καταγγελία και άλλες φορές στο παρελθόν είχαν μεταφερθεί τραυματισμένα σε νοσοκομεία. Εμείς αμέσως στείλαμε την αναφορά στον εισαγγελέα για να γίνει έρευνα. Όμως υπήρξε αυτή η πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Πληροφορηθήκαμε ότι το παιδί είχα πάει και άλλες φορές σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας για ανάλογες καταστάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ξεκινήσει η διαδικασία για απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια τους. Πρέπει να προστατευτούν και τα αδέλφια του. Πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από την οικογένεια».

