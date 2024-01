Οικονομία

Νέο φορολογικό - Σκληρή γλώσσα Παυλόπουλου: Αρμόζει σε αστυνομικό κράτος και όχι κράτος δικαίου

Προσφυγή για την ακύρωση του νόμου ως αντισυνταγματικού, ετοιμάζουν επιστήμονες, έμποροι και επαγγελματίες.

Σε προσφυγή κατά του νέου φορολογικού νόμου ως αντισυνταγματικού φέρονται να προχωρούν επαγγελματίες, επιστήμονες και έμποροι.

Σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, παρουσία αρχηγών κομμάτων, βουλευτών και πολιτικών στελεχών, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι άκουσαν τις τοποθετήσεις των Προκόπη Παυλόπουλου, τέως Πρόεδρου Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκού, και Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπρόεδρου Κυβέρνησης και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Θεόδωρου Φορτσάκη, πρώην Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή, του Πανεπιστημίου Αθηνών, και πρώην Βουλευτή Επικρατείας, οι οποίοι ανέδειξαν ζητήματα συνταγματικότητας του νέου φορολογικού νόμου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 από την Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Επαγγελματιών, Επιστημόνων, Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, η οποία αναμένεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για ζητήματα συνταγματικότητας του νέου νόμου. «Η απόφαση του συντονιστικού των φορέων είναι από κοινού να προσφύγουμε μαζί δικαστικά σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια», ανακοινώθηκε σχετικά από τον Δημήτρη Βερβεσό, Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, οι διατάξεις του νόμου ενέχουν σημαντικές πτυχές αντισυνταγματικότητας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε στην εξομοίωση του ελεύθερου επαγγελματία με τον μισθωτό, τονίζοντας ότι σύμφωνα με αποφάσεις του ΣτΕ αυτό είναι αδιανόητο γιατί η φορολογική θέση του μισθωτού είναι πολύ διαφορετική από τον ελεύθερο επαγγελματία.

«Με αυτό το νομοσχέδιο που σήμερα είναι νόμος του κράτους το ελληνικό δημόσιο δηλώνει την “πτώχευση” του συστήματος φορολογίας στην Ελλάδα. Ομολογεί το κράτος την ανικανότητά του να εισπράξει τη φορολογητέα ύλη. Την αδυναμία του και από πλευράς υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού, και από πλευράς δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά την τεχνική του ελέγχου. Καθιστά τους ελεύθερους επαγγελματίες εξ ορισμού ενόχους ψευδών δηλώσεων και με βάση αυτό το τεκμήριο που δεν ταιριάζει σε κράτος δικαίου αλλά σε αστυνομικό κράτος επιχειρεί να εξορθολογίσει ένα φορολογικό σύστημα όπου η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, προέρχεται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τους συγκεκριμένους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι ότι δεν υπάρχει εκεί φοροδιαφυγή αλλά να ξέρουμε πού στοχεύουμε όταν προσπαθούμε να επιφέρουμε ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών», υπογράμμισε ο κ. Παυλόπουλος.

Για τις διακρίσεις που φέρνει ο νόμος σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων, μίλησε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Βενιζέλος:

«Υπάρχει και κάτι βαθύτερο που προσκρούει στην αρχή της φορολογικής ισότητας και καταδεικνύει ότι δεν υπηρετείται ο δημοσίου συμφέροντος στόχος της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Προτείνει ο νομοθέτης μία συναλλαγή. Σου λέει, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων σου, όταν είσαι μεγάλος φορολογούμενος στην πράξη, δεν χρειάζεται να κάνεις ο,τιδήποτε άλλο παρά να αποδεχθείς το τεκμήριο. Αν τα εισοδήματά σου είναι πολύ μεγαλύτερα των τεκμαρτών τότε δεν απειλείσαι με έλεγχο. Αν τα εισοδήματά σου είναι μικρότερα των τεκμαρτών και θες να αμφισβητήσεις το τεκμήριο απειλείσαι με έλεγχο. Άρα οι έλεγχοι δεν προσανατολίζονται στους μεγαλύτερους εν δυνάμει φορολογούμενους αλλά σε αυτούς που δεν καλύπτουν το τεκμήριο και τολμούν να το αμφισβητήσουν. Μία δικανικού χαρακτήρα υπεράσπιση αυτού του ισχυρισμού της αντισυνταγματικότητας ενώπιον του ΣτΕ πρέπει κατά τη γνώμη μου να εστιαστεί σε αυτό το σημείο».

Ζητήματα συνταγματικότητας για το θέμα του τεκμηρίου έθεσε και ο Θεόδωρος Φορτσάκης:

«Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι εδώ υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα αντισυνταγματικότητας διότι οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πεδίο εφαρμογής του τεκμηρίου είναι στην πραγματικότητα όχι θέσπιση τεκμηρίου μαχητού αλλά είναι περιορισμός του πεδίου επιβολής του τεκμηρίου.

Η δική μου άποψη είναι ότι οι λόγοι που προβλέπονται για την αντιμετώπιση του τεκμηρίου από τον νόμο είναι τόσο δύσκολο να εκπληρωθούν ή να αποδειχθούν, που το τεκμήριο καταλήγει στην ουσία να είναι αμάχητο.

Η βάση του τεκμηρίου, δηλαδή η εξομοίωση ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών ως προς τα έξοδά τους, έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματική από την Ολομέλεια του ΣτΕ με αφορμή το νόμο Κατρούγκαλου.

Η πρόβλεψη ότι ο φορολογούμενος μπορεί αν θέλει να απαλλαγεί από το τεκμήριο και να υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου κατά την άποψή μου δεν το μετατρέπει σε μαχητό διότι δεν διευκρινίζεται πρώτον αν είναι υποχρεωτικό να γίνει ο έλεγχος αν υποβληθεί αίτηση, δεύτερον η απλή αίτηση του φορολογουμένου οδηγεί σε παραμερισμό του τεκμηρίου αμέσως, τρίτον το τεκμήριο ισχύει έως ότου διεξαχθεί ο έλεγχος, τέταρτον μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να διεξαχθεί ο έλεγχος αυτός και πέμπτον τι θα γίνει αν τελικώς ο έλεγχος δεν διεξαχθεί. Η άποψή μου είναι ότι ο έλεγχος δεν είναι δικαίωμα του φορολογούμενου, είναι εξουσία της διοίκησης.

Δεν νοείται να γίνεται έλεγχος κατ’ αίτηση. Η θέσπιση τεκμηρίου τέτοιου τύπου σπρώχνει τα πράγματα προς τα κάτω. Αντί να ωθήσει στο να δηλώσουν όλοι πόσα κερδίζουν, οδηγεί αυτούς που κερδίζουν περισσότερα να δηλώσουν λιγότερα αλλά πάνω από το τεκμήριο».

Στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό οι εκπρόσωποι των φορέων. Μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην στόχευση της κυβέρνησης να εισπράξει περίπου 550 εκατ. ευρώ μέσω της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, την ώρα που ο απωλεσθείς φόρος λόγω της παραοικονομίας εκτιμάται σε περίπου 10 δισ. ευρώ.

«Την ίδια στιγμή ενώ οδηγείς στα άκρα, μειώνοντας, με βάση το σχέδιο Πισσαρίδη, κατά 50%, τη μικρομεσαία τάξη, για 12η χρονιά οι 4 συστημικές τράπεζες δεν φορολογούνται. Είναι στον αναβαλλόμενο φόρο. Οι ίδιες οι τράπεζες δηλώνουν 5 δισ. κέρδη. Άλλο ερώτημα. Γιατί πολλές εταιρίες στην Ελλάδα πληρώνουν 0% φορολογία; Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ισονομία. Με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεγάλοι να αντιμετωπίζονται και οι μικροί», τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η βουλευτής Ζωή Ράπτη ενώ μεταξύ των παρισταμένων πολιτικών ήταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βουλευτές και στελέχη μεταξύ των οποίων οι Νίκος Παππάς, Βασίλης Κόκκαλης, Γιάννης Σαρακιώτης, Νίνα Κασιμάτη, Διονύσης Καλαματιανός, Διονύσης Τεμπονέρας, Νικόλας Φαραντούρης, Τρύφων Αλεξιάδης και Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Από το ΠΑΣΟΚ οι Ανδρέας Σπυρόπουλος, Δημήτρης Μάντζος, Παύλος Χρηστίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παναγιώτης Δουδωνής και Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Από τη Νίκη ο βουλευτής Αναστάσιος Οικονομόπουλος και από την Πλεύση Ελευθερίας ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης.

