Πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο: Έλληνας δόκιμος στο πλοίο που κατελήφθη από ενόπλους

Το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψε το πλοίο ήταν πριν από τις 9 σήμερα το πρωί, βγαίνοντας από τον Περσικό Κόλπο. Αγωνία για τον 20χρονο Έλληνα δόκιμο πλοίαρχο

Αυξάνεται η αγωνία για την τύχη του 20χρονου Έλληνα δόκιμου πλοιάρχου στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στο οποίο έγινε ρεσάλτο στον Κόλπο του Ομάν. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ «Saint Nicholas» τα ξημερώματα, με 19 μέλη πλήρωμα, μεταξύ των οποίων κι ο 20χρονος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η η ραδιοασύρματη επικοινωνία του πληρώματος με τις αρχές ενώ το πλοίο που ονομάζεται “St. Nikolas” έχει τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ, είναι ελληνικών συμφερόντων και είχε ναυλωθεί από εταιρεία στην Τουρκία προκειμένου να μεταφέρει πετρέλαιο.

Είχε ξεκινήσει από τη Βασόρα του Ιράκ και μέσω του Στενού του Ορμούζ βγήκε στον κόλπο του Ομάν όπου έγινε το ρεσάλτο των 5 ατόμων, οι οποίοι ντυμένοι με στρατιωτικά ρούχα και μάσκες, ακινητοποίησαν το πλήρωμα και έκλεισαν και το σύστημα ΑIS, δηλαδή το σύστημα του εντοπισμού του πλοίου. Σύμφωνα με βρετανικές πηγές, οι βρετανικές εταιρείες λένε ότι το πλοίο κατευθύνεται προς το Ιράν και ότι εικάζεται ότι είναι και ιρανικής υπηκοότητας τα άτομα που έχουν προβεί στην ένοπλη κατάληψη του πλοίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press (AP), που επιβεβαιώνει ότι ένοπλοι έχουν εισβάλει στο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, οι υποψίες για την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου στράφηκαν στο Ιράν, καθώς το πλοίο –παλιότερα ονομαζόταν Suez Rajan– είχε εμπλακεί σε πολύχρονη διαμάχη, η οποία τελικώς οδήγησε στην κατάσχεση από αυτό 1 εκατομμυρίου βαρελιών ιρανικού αργού πετρελαίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations, επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ξεκίνησε όντως νωρίς το πρωί στα ύδατα μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, σε μια περιοχή από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου το οποίο διακινείται στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με το Associated Press, η ίδια βρετανική στρατιωτική ομάδα περιέγραψε ότι έλαβε αναφορά από τον υπεύθυνο ασφαλείας του πλοίου, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι άκουσε «άγνωστες φωνές από το τηλέφωνο» μαζί με τον καπετάνιο του πλοίου. Ανέφερε ακόμα ότι οι περαιτέρω προσπάθειες να επικοινωνήσουν με το πλοίο απέτυχαν και πως οι άνδρες που επιβιβάστηκαν στο πλοίο φορούσαν «μαύρες στρατιωτικού τύπου στολές με μαύρες μάσκες».

Από την πλευρά της η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας Ambrey δήλωσε στο Associated Press πως στο δεξαμενόπλοιο επιβιβάστηκαν «έξι στρατιωτικοί», οι οποίοι «είχαν καλύψει τις κάμερες παρακολούθησης κατά την επιβίβασή τους». Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το πλοίο βρισκόταν ανοιχτά της πόλης Βασόρα στο Ιράκ, φορτώνοντας αργό πετρέλαιο με προορισμό της Αλιάγα της Τουρκίας για λογαριασμό της τουρκικής εταιρείας διυλιστηρίων Turpas. Σύμφωνα με τα δεδομένα δορυφορικής παρακολούθησης που επικαλείται το Associated Press, το δεξαμενόπλοιο «είχε στρίψει και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Μπαντάρ-ε Τζασκ στο Ιράν».





