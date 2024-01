Υγεία - Περιβάλλον

Διασωληνωμένος 4χρονος - Μέγαρα: Κακοποιημένο νοσηλεύεται και το αδελφάκι του

Διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση, συνεχίει νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων "Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού", το 4χρονο αγοράκι που σύμφωνα με καταγγελίες ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 23χρονο σύντροφο της μητέρας του, ο οποίος διέφυγε και αναζητείται.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και τα άλλα τρία αδελφάκια του 4χρονου παιδιού από τα Μέγαρα που δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον πατριό του.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο παιδιατρικό νοσοκομείο, ύστερα από προφορική παραγγελία της εισαγγελίας ανηλίκων Αθηνών και αυταπάγγελτης αστυνομικής προδικαστικής έρευνας.

Ειδικότερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τρία παιδιά, 11, 10 και 8 ετών αντίστοιχα εκ των οποίων το ένα διαγνώστηκε με κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Τα παιδιά νοσηλεύονται στο ορθοπεδικό τμήμα και συνοδεύονται από την μητέρα τους, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Επίσης τα παιδιά σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων.

Είχε ξυλοκοπηθεί ανηλεώς και πάλι ο 4χρονος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του παιδιού στους αστυνομικούς, ζούσε στην Λαμία μαζί με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της, μέχρι που γνώρισε τον άνδρα με τον οποίο "κλέφτήκαν", όπως είπε και έκτοτε ζούσαν στον καταυλισμό του Βλυχού στα Μέγαρα, στο σπίτι του 23χρονου.

Σε αυτό, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς η γυναίκα, τον τελευταίο μήνα ο 23χρονος άρχισε είναι πολύ βίαιος έναντι όλων των παιδιών της και ειδικά στον 4χρονο, αλλά και στην ίδια. Μάλιστα, προσφάτως χρειάστηκε να νοσηλευτεί και πάλι στο νοσοκομείο ο 4χρονος μετά από βίαιο ξυλοδαρμό.

Είχε ενημερωθεί σχετικά η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και μάλιστα εκκρεμούσε αίτημα προς την Εισαγγελία Ανηλίκων για την προστατευτική απομάκρυνση των παιδιών της οικογένειας, κάτι που δεν πρόλαβε να γίνει.

Τα αδελφάκια ερφάκια του 4χρονου έχουν μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο, με εισαγγελική εντολή, για την προστατευτική τους φύλαξη, όσο διαρκούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

