Υγεία - Περιβάλλον

Διασωληνωμένος 4χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον πατριό του - Σε κώμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε νοσηλευτεί ξανά λόγω χτυπημάτων, ο άτυχος 4χρονος. Αναζητείται από τους αστυνομικούς ο άνδρας, ο οποίος έκανε επιθέσεις και στα αδέλφια του παιδιού.

-

(εικόνα αρχείου)

Διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων "Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού", το 4χρονο αγοράκι που σύμφωνα με καταγγελίες ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 23χρονο σύντροφο της μητέρας του, ο οποίος διέφυγε και αναζητείται.

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε γύρω στις 17:30 της Τετάρτης, με ασθενοφόρο του Δήμου Μεγαρέων στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, συνοδεία αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ και από εκεί διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ό,τι ήταν σε κωματώδη κατάσταση, το διασωλήνωσαν και έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα, στην οποία συμμετέχουν και άντρες της ΟΠΚΕ, για τον εντοπισμό του 23χρονου φερόμενου ως δράστη και συντρόφου της 29χρονης μητέρας του 4χρονου αγοριού.

Είχε ξυλοκοπηθεί ανηλεώς και πάλι ο 4χρονος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του παιδιού στους αστυνομικούς, ζούσε στην Λαμία μαζί με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της, μέχρι που γνώρισε τον άνδρα με τον οποίο "κλέφτήκαν", όπως είπε και έκτοτε ζούσαν στον καταυλισμό του Βλυχού στα Μέγαρα, στο σπίτι του 23χρονου.

Σε αυτό, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς η γυναίκα, τον τελευταίο μήνα ο 23χρονος άρχισε είναι πολύ βίαιος έναντι όλων των παιδιών της και ειδικά στον 4χρονο, αλλά και στην ίδια. Μάλιστα, προσφάτως χρειάστηκε να νοσηλευτεί και πάλι στο νοσοκομείο ο 4χρονος μετά από βίαιο ξυλοδαρμό.

Είχε ενημερωθεί σχετικά η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και μάλιστα εκκρεμούσε αίτημα προς την Εισαγγελία Ανηλίκων για την προστατευτική απομάκρυνση των παιδιών της οικογένειας, κάτι που δεν πρόλαβε να γίνει.

Τα αδελφάκια ερφάκια του 4χρονου έχουν μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο, με εισαγγελική εντολή, για την προστατευτική τους φύλαξη, όσο διαρκούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.