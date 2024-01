Κοινωνία

Μαρκόπουλο: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε κατάστημα κούριερ (εικόνες)

Πώς εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν οι δύο άνδρες οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, "είχαν αδειάσει" την ταχυμεταφορική εταιρία.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου Μεσογαίας εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας που διαπράχθηκε στην περιοχή στην περιοχή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες 37 και 41 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα οι κατηγορούμενοι μεσημβρινές ώρες της 20ής Δεκεμβρίου 2023 φέρονται, κινούμενοι με δίκυκλο, να εισήλθαν σε κατάστημα ταχυμεταφορών στο Μαρκόπουλο,, με την απειλή όπλου να αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και να διέφυγαν.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, έγινε εφικτή η ταυτοποίηση των δραστών και η πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράσης από την Αστυνομία.

Πρωινές ώρες της Τετάρτης συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι και μετά από έρευνα στην κατοικία και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που φορούσαν κατά τη φερόμενη διάπραξη της ληστείας,

20 γραμμάρια μεθαδόνης ,

, 2 κινητά τηλέφωνα και

και η επιχειρησιακή τους μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

