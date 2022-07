Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: διαγωνισμός για τον Ιππόδρομο στο Μαρκόπουλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες στρέμματα και με υφιστάμενες εγκαταστάσεις, είναι το ακίνητο που τίθεται προς αξιοποίηση. Σε μια φάση θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει «την έναρξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση τμήματος του πρώην Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου Αττικής, όπου διεξήχθηκαν τα ιππικά αγωνίσματα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Το προς αξιοποίηση ακίνητο έχει έκταση 589,4 στρεμμάτων και περιλαμβάνει κλειστές και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση αθλημάτων ιππασίας. Βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου, στην περιοχή Μερέντα, σε απόσταση 43 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας και 13 χιλιομέτρων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Ενδεικνυται για την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) που έχει εκπονηθεί, ορίζεται περιοχή με υποχρεωτική τη χρήση αθλητικής ιππασίας ενώ στο υπόλοιπο ακίνητο επιτρέπονται αθλητικές και ήπιες εμπορικές και τουριστικές χρήσεις με συμπληρωματικό χαρακτήρα προς τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών έχει οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2022. Η ΑΣ.Π.Α. Ανώνυμη Εταιρεία λειτουργεί για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ως Τεχνικός Σύμβουλος ΕΣΧΑΔΑ και η Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ως Νομικός Σύμβουλος. Χρέη Χρηματοοικονομικού Συμβούλου εκτελεί η ALPHA BANK.

Περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο είναι διαθέσιμες στην πρόσκληση που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χανιά: Θρήνος για το νέο ζευγάρι και την 15χρονη (εικόνες)

Κίνα: Έμαθε ότι δεν είναι βιολογικός πατέρας του γιου του και τον εγκατέλειψε στο σχολείο

Λαμία: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και κακοποιούσε τα αδέρφια της