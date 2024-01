Τοπικά Νέα

Θεσπρωτία: Έσωσαν... κυνηγόσκυλο από τον γκρεμό (εικόνες)

Πως ο σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος στον γκρεμό. Επιχείριση για την διάσωση του έστησε η Πυροσβεστική.

Μία διαφορετική αλλά όχι ασυνήθιστη επιχείρηση έφερε σε πέρας η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσπρωτίας.

Η Υπηρεσία ενημερώθηκε για τον εγκλωβισμό κυνηγόσκυλου σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, στο Μαλούνι Φιλιατών.

Κλιμάκιο της με επικεφαλής τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βαγγέλη Μπαλατσό ο οποίος έχει εμπειρία και από την ΕΜΑΚ βρέθηκε άμεσα στο πεδίο.

Επιχείρησαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες καθώς υπήρχε πολύ απότομη πλαγιά τριάντα περίπου μέτρων και κατάφεραν να προσεγγίσουν τον σκύλο.

Τον απεγκλώβισαν και τον παρέδωσαν σώο και αβλαβή στους ιδιοκτήτες του..

Ο σκύλος είχε ακολουθήσει μανιωδώς τα θηράματα που κυνηγούσε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο… γκρεμό! Η χαρά όλων και ειδικά των ιδιοκτητών του για τη διάσωση ήταν μεγάλη και απολύτως δικαιολογημένη!

