Amber Alert για εξαφάνιση 19χρονης μαζί με το μωρό της

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη τους. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση μίας 19χρονης από το Κονγκό μαζί με το μωρό της.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 10/01/2024, και ώρα 08.00, εξαφανίστηκαν από τη Νέα Ιωνία Αττικής, η Κράσια (ον) Ολόντο (επ), 19 ετών μαζί με το μωρό της, Ζαγιάνα (ον) Ντένγκο (επ), με καταγωγή από το Κονγκό. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα, 11/01/24 και προέβη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Η Κράσια (ον) Ολόντο (επ), 19 ετών, έχει μαύρα κοντά μαλλιά τύπου ράστα , έχει μαύρα μάτια, ύψος 1.65 και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπουφάν, λευκή μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Η κόρη της Ζαγιάνα (ον) Ντένγκο (επ) έχει μαύρα κοντά μαλλιά και μαύρα μάτια. Δεν γνωρίζουμε τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

