Μαξίμου: Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή

Εναρκτήριο λάκτισμα για τις κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την επιλογή νέου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Ποιος είναι ο πιθανότερος διάδοχος του Κωνσταντίνου Φλώρου.

Στις 11:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινούν οι κρίσεις τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στα Σώματα Ασφαλείας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα αναμένεται να γίνει επιλογή του νέου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, που θα διαδεχθεί τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο, εξέλιξη που θα δρομολογήσει κρίσεις σε όλη την ιεραρχία των τριών Όπλων. Ως φαβορί για τη θέση του ΓΕΕΘΑ, με μια βαθιά βουτιά στην επετηρίδα, φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Δημήτρης Χούπης. Με καταγωγή από τις Σέρρες, ο κ. Χούπης είναι απόφοιτος της τάξης του '87, ενώ νυν αρχηγοί είναι 3 και 4 χρόνια μεγαλύτεροι. Η επιβεβαίωση της επιλογής του κ. Χούπη θα επιφέρει δύο αποστρατείες: του Αρχηγού του ΓΕΑ Θεμιστοκλή Μπουρολιά, ο οποίος ακούστηκε έντονα ως αρχαιότερος των αρχηγών για τη θέση του Α/ΓΕΕΘΑ, αλλά και του Α/ΓΕΣ Άγγελου Χουδελούδη, ο οποίος είναι αρχαιότερος του κ. Χούπη. Και, εφόσον υπάρχει η προοπτική αλλαγής 2 εκ των 3 αρχηγών, τότε πολύ πιθανό είναι να ακολουθήσει και ο Α/ΓΕΝ Γιάννης Δρυμούσης. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, οι κ. Χουδελούδης και Δρυμούσης θα έχουν υπηρετήσει έναν χρόνο στα πόστα τους. Για τη θέση του νέου Α/ΓΕΝ ακούγεται έντονα το όνομα του Αρχηγού Στόλου Δημήτρη Κατάρα, ενώ για τη θέση του Α/ΓΕΣ αυτό του Δημήτρη Μανωλίδης, αξιωματικού με σημαντικές περγαμηνές από πανεπιστήμια του εξωτερικού που αυτή την περίοδο είναι επικεφαλής της ΑΣΔΥΣ. Για τη θέση του Α/ΓΕΑ ακούγεται έντονα το όνομα του Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, προφανώς, δεν θα περιοριστούν στις θέσεις των Αρχηγών, καθώς ακολουθούν αρκετές καραμπόλες λόγω της προώθησης αξιωματικών σε θέσεις ανωτάτων από νευραλγικές θέσεις. Ευρύτερα, πάντως, το πνεύμα των αλλαγών που θα γίνουν περιγράφονται με κεντρικό γνώμονα τη λέξη «ανανέωση».