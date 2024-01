Εθνική Πόλο Ανδρών: Μάχη με την Κροατία, με το βλέμμα... στο βάθρο

Αθλητικά

Η Εθνική Πόλο Ανδρών, αντιμετωπίζει απόψε την οικοδέσπινα Κροατία, έχοντας μόνο στόχο να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Την Κροατία αντιμετωπίζει απόψε (12/1, 19:30) στο Ζάγκρεμπ η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο κατά τεκμήριο κρισιμότερο ματς κάθε διοργάνωσης (αφού είναι αυτό που είτε βάζει μία ομάδα στη ζώνη των μεταλλίων, είτε την «εκτροχιάζει» εκτός τετράδας), το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου καλείται να αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα της διοργάνωσης και κάτοχο του ευρωπαϊκού τίτλου, όμως το πιο σημαντικό είναι να ξεπεράσει τη μέτρια εικόνα που έχει εμφανίσει ως τώρα στο τουρνουά και να παίξει πιο κοντά στις πραγματικές δυνατότητές του.

Αν το βράδυ στην πισίνα «Μλάντοστ» εμφανιστεί η... κανονική ελληνική ομάδα, δεν έχει να φοβηθεί ούτε τους αντιπάλους, ούτε το θερμό κοινό τους, ούτε καν το «σπρώξιμο» που συνήθως έχουν οι γηπεδούχοι, και το οποίο η εθνική ένιωσε στο… πετσί της πριν 16 μήνες στο Σπλιτ. Τότε που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στη φάση των ομίλων, στο ματς που έκρινε την πρώτη θέση, με τη «γαλανόλευκη» να παίζει χωρίς τους Φουντούλη και Ζερδεβά. Στους Κροάτες αρκούσε μία ισοπαλία, την οποία και πήραν (5-5), παρότι δεν κατάφεραν να πετύχουν ούτε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στη μνήμη όλων έχει μείνει το ακυρωθέν γκολ του Αγγελου Βλαχόπουλου στην εκπνοή της τρίτης περιόδου, που κανείς δεν κατάλαβε γιατί δεν μέτρησε.

Η Κροατία προχώρησε σε εκείνη τη διοργάνωση και έφτασε ως την κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη φορά στην ιστορία της (έχει επίσης δύο ασημένια και ένα χάλκινο), αλλά δέκα μήνες αργότερα, στο Παγκόσμιο της Φουκουόκα, απέτυχε παταγωδώς και έμεινε εκτός οκτάδας. Η ομάδα του Ιβιτσα Τούτσακ βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης, μετά την αποχώρηση αρκετών αστέρων της, αλλά η νεότερη γενιά δεν έχει ούτε το ίδιο ταλέντο, ούτε ανάλογες προσωπικότητες. Μετά την αποτυχία της Φουκουόκα και με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Παρισιού να βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα, οι "χρβάτσκι" επανέφεραν στην ομάδα τον 36χρονο φουνταριστό του Ολυμπιακού, Λούκα Λόντσαρ, που συνθέτει δίδυμο στα 2μ. με τον κατά ένα χρόνο μεγαλύτερό του Γιόσιπ Βρλιτς. Παρών στο Ζάγκρεμπ είναι και ο Λόρεν Φάτοβιτς (έχασε το περσινό Παγκόσμιο λόγω τραυματισμού), καθώς και ο έμπειρος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Μάρκο Μπίγιατς, ενώ ο Τούτσακ έχει εξασφαλίσει τη δέσμευση του εμβληματικού Μάρο Γιόκοβιτς ότι θα επιστρέψει για έναν… τελευταίο χορό με την εθνική στους Ολυμπιακούς.

Παρά τις επιστροφές και τη δύναμη της έδρας, πάντως, οι Κροάτες δεν έχουν εντυπωσιάσει ως τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η νίκη της πρεμιέρας επί της Ισπανίας στα πέναλτι (14-12) και η σχετικά εύκολη επικράτηση επί της Γαλλίας (12-7) τους έδωσαν την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα, αλλά η ήττα από το Μαυροβούνιο στα πέναλτι (15-13) τους άφησε δεύτερους στον όμιλο και τους έστειλε στο δρόμο της ελληνικής ομάδας. Η Ισπανία που τερμάτισε πρώτη, έχει σήμερα έναν μάλλον διαδικαστικό προημιτελικό με τη Ρουμανία.

Η εθνική, η οποία θα αγωνιστεί το βράδυ χωρίς τον Γιώργο Δερβίση (αποβλήθηκε στο χθεσινό ματς με την Ολλανδία), έχει να ξεπεράσει επιπλέον μία κάκιστη παράδοση, καθώς δεν έχει νικήσει ποτέ την Κροατία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μετρώντας τέσσερις ισοπαλίες και οκτώ ήττες, τις περισσότερες οριακά. Στο σύνολο, οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε 61 αγώνες, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μετράει 11 νίκες και τη «Χρβάτσκα» 41.

Να σημειωθεί ότι όποια ομάδα περάσει, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Κυριακής (14/1) το νικητή του μεγάλου ντέρμπι των προημιτελικών, ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Σερβία.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ:

16:00 Ουγγαρία-Σερβία

17:30 Ισπανία-Ρουμανία

19:30 Κροατία-ΕΛΛΑΔΑ

21:15 Ιταλία-Μαυροβούνιο

