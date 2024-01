Πολιτισμός

Ναυάγιο Ζακύνθου: Κόπηκε στην μέση ο “Παναγιώτης” (εικόνες)

Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες, οι οποίες δείχνουν τις φθορές στο περιβόητο καράβι, στην παραλία Ναυάγιο της Ζακύνθου.

Θλίψη προκαλούν οι νέες φωτογραφίες του θρυλικού ναυαγίου της Ζακύνθου.

Ο «Παναγιώτης» το εμβληματικό λαθρεμπορικό καράβι, το οποίο αποτελεί τουριστική ατραξιόν για χιλιάδες κόσμου, κόπηκε στην μέση εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας, ενώ κομμάτια του παρασύρθηκαν από το κύμα στην θάλασσα.

Σύμφωνα με το imerazante, κλιμάκιο με επικεφαλής τον Δήμαρχο του νησιού, επισκέφθηκε την Τετάρτη, το Υπουργείο Τουρισμού και είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, με σκοπό να διασωθεί το σκαρί του ξακουστού ναυαγίου. Κατέθεσαν μάλιστα υπόμνημα ζητώντας να εκδοθεί υπουργική απόφαση για άμεση παραχώρηση της ζώνης παραλίας και αιγιαλού της ευρύτερης περιοχής του Ναυαγίου στον Δήμου.

Πιο αναλυτικά, το υπόμνημα έχει ως εξής:

“Θέμα: Υπόμνημα Δημάρχου για άμεσες ενέργειες διαχείρισης Ναυαγίου Ζακύνθου

Με το παρόν Υπόμνημα αιτούμαστε την άμεση παραχώρηση της ζώνης παραλίας και αιγιαλού της ευρύτερης περιοχής του Ναυαγίου Ζακύνθου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Διαχείριση Αιγιαλού. Σύμφωνα με την ΚΥΑ παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας ο Δήμος Ζακύνθου έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης της παραλίας του Ναυαγίου, όπως και όλων των υπολοίπων παραλιών του νησιού. Αυτό σημαίνει:

Ναυαγοσωστική κάλυψη Καθαριότητα Ασφάλεια Οικονομική διαχείριση (εφόσον επιλεγεί από το Δήμο Ζακύνθου η οικονομική διαχείρισή τους π.χ. ομπρέλες, καντίνες, θαλάσσια σπορ κ.λ.π.)

(Πηγή εικόνας: twitter / AnAthenianToLDN)

2. Καθορισμός γραμμής παραλίας.

Χάραξη γραμμής παραλίας Καθορισμός ζώνης μεταξύ γραμμής αιγιαλού και γραμμής παραλίας γνωστή ως «Ζώνη Παραλίας» Παραχώρηση ζώνης παραλίας από Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στον Δήμο Ζάκυνθου. Περίφραξη χώρου από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου στο Πλάτωμα του Ναυαγίου και οριοθέτηση της περιοχής θέασης η οποία θα ταυτίζεται με την ζώνη παραλίας. Φύλαξη του χώρου με τοποθέτηση καμερών από το Δήμο σε όλα τα σημεία. Ανάθεση φύλαξης από το Δήμο Ζακύνθου σε ιδιωτική εταιρία. Τοποθέτηση συστήματος ελεγχόμενης εισόδου με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Το αντίτιμο θα ακολουθεί τις διαδικασίες χρεώσεων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την ΚΥΑ παραχώρησης και θα αποδίδεται αναλογικά στο Δήμο Ζακύνθου και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτή. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων διαδρομών, καθιστικών, WC, παροχής συνεχόμενης υδροδότησης, οριοθέτηση σημείων θέασης, φωτισμού και σήμανσης ασφαλείας, κλπ εντός της ζώνης παραλίας. Αναβάθμιση με διαπλάτυνση υπαρχουσών οδών πρόσβασης σε κατηγορία Α. Δημιουργία οδού διαφυγής εντός δασικής έκτασης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ζακύνθου.

Επειδή το θέμα επείγει, όπως, άμεσα, εδώ και τώρα, δοθεί με υπουργική απόφαση η διαχείριση της ζώνης παραλίας και αιγιαλού στο Δήμο Ζακύνθου. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία απαιτηθεί”.

Σε δηλώσεις του στο imerazante, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Διονύσης Ακτύπης επεσήμανε ότι «το θέμα του Ναυαγίου ήδη είναι στα αρμόδια υπουργεία και στο Υπουργείο Τουρισμού έγινε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα κ. Φλουρή για συντονισμό των ενεργειών τα οποία θα πρέπει να γίνουν άμεσα για να περάσει η διαχείριση του Ναυαγίου και η αποκατάσταση των ζημιών στο Δήμο Ζακύνθου.

Ήδη έχει γίνει επαφή με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας την κ. Κόλλια και προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χατζηδάκη την ερχόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το σχέδιο που έχουμε για το Ναυάγιο. Αυτοί που άφησαν το Ναυάγιο επί 40 χρόνια χωρίς να κάνουν ενέργειες για να το συντηρήσουν, να το διασώσουν για να συνεχίσει να υπάρχει, σήμερα μας ασκούν κριτική, που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να διασώσουμε το Ναυάγιο και οι ενέργειες που έχουμε κάνει είναι συγκεκριμένες και απτές».

Ακόμη συμπλήρωσε ότι «2.730.000 ευρώ βγάλαμε από το υπουργείο Οικονομικών και δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν γιατί κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Το υπουργείο Εσωτερικών στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή της κ. Κράτσα έχει βγάλει 1 εκ. ευρώ για να γίνουν έργα στην περιοχή και πρέπει να κατατεθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα από τη νέα περιφερειακή αρχή τεχνικά δελτία για να προχωρήσουν τα συγκεκριμένα έργα. Βλέπουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, ως Βουλευτής, ασχολούμαστε πραγματικά με το Ναυάγιο, έχουμε βγάλει χρηματοδοτήσεις και είμαστε συνέχεια από πάνω».

Πώς μπορεί να σωθεί ο «Παναγιώτης»

«Πρέπει να γίνουν δυο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τη διαχείριση, δηλαδή, ανοικτό Ναυάγιο με μέτρα προστασίας και το άλλο με τη συντήρηση του καραβιού. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προλάβουμε με διαδικασίες που προωθούμε, να επέμβουμε στο καράβι με συγκεκριμένες ενέργειες για να μην χτυπιέται το καράβι από το κύμα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κοιτάμε να σώσουμε ότι μπορεί να διασωθεί αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Όσον αφορά τον κίνδυνο «εξαφάνισης» του Ναυαγίου ο κ. Ακτύπης τόνισε ότι ο ίδιος επί τέσσερα χρόνια προσπαθεί να λύσει αυτό το σημαντικό ζήτημα. «Να μην ανησυχούν! Αν ανησυχούσαν ας τα έκαναν 15 χρόνια νωρίτερα που είχαν τη διαχείριση. Η σιωπή τους νομίζω είναι η καλύτερη λύση για να κάνουμε τη δουλειά μας…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τις πρόσφατες εξελίξεις σχολίασε ο κ. Πέτρος Βουτυράκος, ιδιοκτήτης σκαφών που μεταφέρουν επισκέπτες στο Ναυάγιο. «Πριν αρχίσει η φθορά, είχα πάει σε πολιτικούς και τους είχα πει ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για να το συντηρήσουμε. Τους είχα πει μάλιστα πως ήμουν διατεθειμένος να καλύψω τα έξοδα τους. Τους είχα πει επίσης ότι πρέπει να αφήσουμε έναν χώρο “νεκρό” στον κόλπο του Ναυαγίου για τις κατολισθήσεις. Είπαν ότι θα μου απαντήσουν και μετά… μου είπαν ότι πρέπει να βάλουμε ένα δίφραγκο ανά κεφάλι. Τους απάντησα ότι είναι πολλά λεφτά. Να βάλουμε κάτι και είμαστε οκ. Αδράνησαν μετά, δεν μου απάντησαν παρά τις ενοχλήσεις», δήλωσε στο imerazante.

Ο κ. Βουτυράκος σημείωσε ότι ο ίδιος μαζί με συναδέλφους πλοιοκτήτες είχαν αιτηθεί να το συντηρήσουν, ωστόσο και πάλι δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Επίσης, σχολίασε ότι μόνο με παρέμβαση από ιδιώτη θα λυθεί το θέμα.

«Πήγα σε αρχή και έκανα αίτηση. Τους είπα ότι ενδιαφερόμαστε να συντηρήσουμε το Ναυάγιο. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Κανείς δεν μου απάντησε. Μετά την κατολίσθηση, πάλι ενοχλήσαμε και είπαμε να βάλουμε τη “νεκρή ζώνη” να δουλέψει το Ναυάγιο. Πάλι αδράνησαν. Φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα είναι νωρίς, προλαβαίνουμε. Μόνο ιδιώτης θα καταφέρει να το κάνει. Στο Δημόσιο είναι καρεκλοκένταυροι, αργούν και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ακόμα έχει ζωή το Ναυάγιο. Το κακό είναι ότι και εμείς έχουμε αδρανήσει τον τελευταίο χρόνο που μας το έκλεισαν. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς και το αφήσαμε στο έλεος του Θεού» υποστήριξε.

Τέλος, είπε ότι δεν είναι αργά για να σωθεί το αξιοθέατο, αρκεί όμως να γίνουν οι απαιραίτητες ενέργειες. «Έχω στο μυαλό μου κάτι… Δεν το λέω. Όταν ερωτηθώ από τις αρχές θα τους πω. Το βασικό είναι να σωθεί το Ναυάγιο. Έχει και άλλα όμορφα η Ζάκυνθος αλλά πάνω από όλα είναι το Ναυάγιο. Έχει ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Είναι το Νο1. Άμεσα το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να κάνουν εργασίες να μην έρχεται σε επαφή με το νερό.

Ας βρουν τρόπο, ας χτίσουν τοίχο και να το σηκώσουν. Έχει ελαφρύνει το βαπόρι, υπάρχουν μηχανήματα και εργαλεία που μπορούν να το σηκώσουν για να μην το παίρνει η θάλασσα. Και από εκεί να συντηρηθεί, να το βάψουν, να κολληθεί σε κάποια σημεία. Έγινε μνημείο πλέον για το νησί. “Το τσιγαράδικο” λένε μερικοί και ειρωνεύονται. Ο Θεός μας έστειλε το καραβάκι. Έχουμε φάει όλοι ψωμί από αυτό και όλοι είμαστε υπεύθυνοι».

Το ναυάγιο του Παναγιώτης στην ομώνυμη παραλία της Ζακύνθου, επλήγη ακόμη περισσότερο απο την πρόσφατη κακοκαιρία. Πλέον έσπασε και όλη η δεξιά του πλευρά pic.twitter.com/FuudrEHHe0 — Leonidas ToEat ?????????? (@AnAthenianToLDN) January 11, 2024

