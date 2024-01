Κόσμος

Τουρκία: Πυρηνικό υποβρύχιο μετά το Ακούγιου “ζητούν” αξιωματικοί του Ναυτικού

Φιλοκυβερνητική εφημερίδα γράφει δεικτικά ''η κίνηση της Τουρκίας που θα κάνει την Ελλάδα και τις ΗΠΑ να χάσουν τον ύπνο τους''

Tο τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να κάνει ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός εθνικού πυρηνικού υποβρυχίου, υποστηρίζει ο Τούρκος αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Deniz Aytan.

Οπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου γράφει σε άρθρο στο περιοδικό του τουρκικού πολεμικού ναυτικού ‘Deniz Kuvvetleri Dergisi’ και υποστηρίζει ότι «η Τουρκία σε σύντομο χρονικό διάστημα με το που τεθεί σε λειτουργία ο αντιδραστήρας Άκουγιου, θα πάρει τη θέση της στην σκακιέρα μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «προβλέπεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αυξηθούν οι σχετικές γνώσεις και η εμπειρία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας σε όλους τους τομείς».

«Το γεγονός ότι η χώρα μας θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί την πυρηνική τεχνολογία θα αποτελέσει ένα σημείο καμπής για το προγραμματισμένο εθνικό πρόγραμμα πυρηνικών υποβρυχίων που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μεσοπρόθεσμα.»

Η μετάβαση στα πυρηνικά υποβρύχια θα σημάνει οπωσδήποτε κρίσιμες εξελίξεις για το τουρκικό ναυτικό.

Ιδίως, η εθνική βαριά τορπίλη AKYA και η υποβρύχια τορπίλη ATMACA G/M που θα ενισχύσουν την ισχύ των υποβρυχίων μας, καθώς και μαζί με την απόκτηση της ικανότητας εκτόξευσης πυραύλων GEZGIN μεγάλου βεληνεκούς από τα πυρηνικά μας υποβρύχια, τα υποβρύχια μας θα καταστούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα στον κόσμο.

Κατά τη διαδικασία της μετάβασης στην πυρηνική ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις και η εμπειρία μας στον τομέα αυτό είναι περιορισμένες, εκτιμάται ότι θα πρέπει να εξεταστούν διάφορα ζητήματα που αφορούν το πολεμικό μας ναυτικό.

Με εξαίρεση τη λειτουργία και τη συντήρηση του πυρηνικού αντιδραστήρα, που είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό ζήτημα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν από τώρα έργα που να συμβαδίζουν με την ιδέα της αξιοποίησης των υποβρυχίων μας και να αρχίσουν οι προετοιμασίες για την εκπαίδευση του προσωπικού των υποβρυχίων. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξουν προνοητικά σχέδια που θα διαμορφωθούν ήδη από τη φάση του σχεδιασμού του έργου και θα παρέχουν καθοδήγηση για την επίλυση των προβλημάτων πριν αυτά προκύψουν.

Στην παρούσα μελέτη, τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια της κλάσης BARRACUDA (SSN), τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στο γαλλικό ναυτικό, χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για τη διαδικασία που θα οδηγήσει στο εθνικό πρόγραμμα πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, και καθοδηγείται υπό το πρίσμα των πληροφοριών που λαμβάνονται από ανοικτές πηγές και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων από τα πολεμικά ναυτικά παγκοσμίως».

Ήδη τουρκικά ΜΜΕ άρχισαν την ‘αντιπαράθεση’ με την Ελλάδα και σε τίτλους τους, όπως η φιλο-κυβερνητική εφημερίδα Γενί Ακίτ, αναφέρουν δηκτικά «Η κίνηση της Τουρκίας που θα κάνει την Ελλάδα και τις ΗΠΑ να χάσουν τον ύπνο τους!».

