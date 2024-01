Κοινωνία

Ρωσική πρεσβεία: φάκελος με άσπρη σκόνη σήμανε “συναγερμό”

Αποκλείστηκε η περιοχή από αστυνομικές δυνάμεις, μετά από την ειδοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΛ.ΑΣ.. Έρευνα και σε “ύποπτη βαλίτσα” στο κέντρο της Αθήνας.

Συναγερμός έχει σημάνει σε Πυροσεβστική και Αστυνομία για δύο περιστατικά το πρωί της Παρασκευής, στο κέντρο της Αθήνας και στην πρεσβεία της Ρωσίας, που βρίσκεται στο Ψυχικό.

Στις 09:50 άνθρωποι της ρωσικής πρεσβείας ενημέρωσαν τις Αρχές ότι στην πρεσβεία, που βρίσκεται στην οδό Νικηφόρου Λύτρα 28, στο Παλαιό Ψυχικό, έφθασε φάκελος με λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με ειδίκευση στην αντιμετώπιση βιοχημικών απειλών και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που απέκλεισαν τον χώρο.

Ο φάκελος δεν ανοίχτηκε. Οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας διαπίστωσαν ότι δεν πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό. Πυροσβέστες της ΕΜΑΚ έκαναν έλεγχο μήπως υπήρξε διαρροή και εν συνεχεία ο φάκελος παραλήφθηκε από τον ΕΟΔΥ για έλεγχο της σύστασης της σκόνης.

Λίγο νωρίτερα, είχε σημάνει άλλος ένας "συναγερμός" στην ΕΛ.ΑΣ, καθώς εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Μητροπόλεως, μπροστά από ένα ξενοδοχείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους, αποκλείοντας την περιοχή.

