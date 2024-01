Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο Δημήτρης Χούπης

Αντικαταστάθηκαν και οι Αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. Έπαινοι Μητσοτάκη για τον Κωνσταντίνο Φλώρο, που αποστρατεύεται μετά από 4 χρόνια στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, σήμερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο την επιλογή νέου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και νέων Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Στον απερχόμενο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και στους απερχόμενους Αρχηγούς του ΓΕΑ, του ΓΕΣ και του ΓΕΝ, Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση, απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΑ, Αρχηγού ΓΕΣ και Αρχηγού ΓΕΝ αντίστοιχα.

Την θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Χούπης. Με καταγωγή από τις Σέρρες, ο κ. Χούπης είναι απόφοιτος της τάξης του ’87, ενώ νυν αρχηγοί ήταν 3 και 4 χρόνια μεγαλύτεροι, γι΄ αυτό και αποστρατεύονται. Έτσι:

Στην θέση του Άγγελου Χουδελούδη, Α/ΓΕΣ αναλαμβάνει ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, μέχρι σήμερα επικεφαλής της ΑΣΔΥΣ





Στην θέση του Ιωάννη Δρυμούση, Α/ΓΕΝ αναλαμβάνει ο Αντιναύαχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, μέχρι σήμερα Αρχηγός Στόλου

Στην θέση του Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Α/ΓΕΑ αναλαμβάνει ο Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, μέχρι σήμερα Διοικητής της ΔΑΥ.

Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Κωνσταντίνο Φλώρο:

"Η τετραετής θητεία του Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου ως Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ συνέπεσε με μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και κρίσεων. Αλλά και με χρόνια σημαντικής αμυντικής και διπλωματικής αναβάθμισης της χώρας. Η συμβολή του υπήρξε υπερπολύτιμη. Τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Στρατηγός επέβλεψε την εφαρμογή του σχεδίου μας για τη θωράκιση της Εθνικής Άμυνας, ύστερα από χρόνια αδράνειας. Προώθησε τη διακλαδική συνεργασία. Τον ενισχυμένο ρόλο των Ειδικών Δυνάμεων. Και τη συνεργασία με τους συμμάχους μας. Πρωτοστάτησε στη στρατηγική μας συμπόρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Γαλλία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και άλλες χώρες. Ενώ εργάστηκε μεθοδικά για την στρατιωτική αναβάθμιση της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης

Τέλος έδωσε νέα διάσταση στην παράδοση της καθοριστικής συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων καταστάσεων. Ως αληθινός Αρχηγός, πάντοτε υπηρέτησε πρώτος το καθήκον προς την πατρίδα. Στρατηγέ, σε ευχαριστούμε για μια τόσο παραγωγική θητεία, που βοήθησε να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή και περήφανη. Αυτά τα χρόνια είναι ένα ακόμη παράσημο στα πολλά που συνοδεύουν το στήθος σου δίπλα στο εθνόσημο που τίμησες".

