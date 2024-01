Πολιτική

Γεραπετρίτης για Γάζα: Η Ελλάδα στηρίζει την λύση των δύο κρατών

Ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη στου στο Arab News αναφέρθηκε στον πόλεμο της Γάζας και τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενισχύσει την ανθρωπιστική της βοήθεια στη Γάζα και παράλληλα να επιταχύνει τη συζήτηση σχετικά με τη διακυβέρνησή της μετά τον πόλεμο, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στο Arab News, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ριάντ.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως ο στόχος της κυβέρνησης είναι διττός: «Πρώτον, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η ανθρωπιστική βοήθεια, πράγμα που σημαίνει πρώτα να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν περαιτέρω σημεία ελέγχου από τα οποία θα μπορούσε να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια».

Δεύτερον, είπε, «προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και στη διεθνή κοινότητα, διότι πρέπει να επιταχύνουμε αυτήν τη συζήτηση σχετικά με τη μεταπολεμική κατάσταση».

«Είναι σημαντικό να παράσχουμε περαιτέρω νομιμοποίηση στην Παλαιστινιακή Αρχή, διότι μετά τον πόλεμο θα πρέπει να έχουμε κάποιον αξιόπιστο συνομιλητή από την πλευρά των Παλαιστινίων», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε: «Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε μία ισχυρή διοίκηση στη Γάζα, η οποία θα προέρχεται από τον ίδιο τον παλαιστινιακό λαό, αλλά προφανώς θα είναι αποστασιοποιημένη από κάθε μορφή τρομοκρατίας».

Ακόμη, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι επιτακτική ανάγκη για να αποφευχθεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης σε περιφερειακό πόλεμο.

«Πλέον υπάρχει μία αυξανόμενη ανησυχία για τη διάχυση της κατάστασης, τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στο βόρειο Ισραήλ και τον Λίβανο. Εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις εχθροπραξίες», διευκρίνισε και συμπλήρωσε πως μία διεθνής σύνοδος κορυφής, στην οποία θα συμμετείχαν οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι μαζί με τα περιφερειακά κράτη, θα βοηθούσε στην επιτάχυνση της αναζήτησης μόνιμων λύσεων.

«Το σημαντικό αυτήν τη στιγμή είναι να πραγματοποιηθεί μία διεθνής (διάσκεψη) των δύο βασικών ενδιαφερομένων, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, μαζί με τις χώρες-κλειδιά που έχουν επιτελέσει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτό το θέμα, όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, και φυσικά οι ΗΠΑ», εξήγησε.

Επίσης, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να περιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα.

«Αυτό που προσπαθούμε να (μεταφέρουμε) στην ισραηλινή κυβέρνηση, μαζί με άλλους συμμάχους, είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε το ανθρώπινο κόστος αυτής της επιχείρησης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Οποιοδήποτε είδος αυτοάμυνας οφείλει να λειτουργεί εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Για εμάς, είναι βασικό ζήτημα να μην υπάρχει βίαιη εκτόπιση ή συλλογική τιμωρία, που σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο».

Όταν εξασφαλιστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην επίλυση του ισραηλινο-παλαιστινιακού ζητήματος, αναζωπυρώνοντας τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

«Πρέπει να εργαστούμε για μία βιώσιμη λύση για το παλαιστινιακό ζήτημα», είπε και υπενθύμισε πως η Ελλάδα υποστηρίζει μία λύση δύο κρατών με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Πρέπει να προωθήσουμε ενεργά τη λύση των δύο κρατών. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη ειρήνη. Αυτήν τη στιγμή, με έναν τεράστιο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων, πρέπει να καθιερώσουμε μία παύση, μία ανθρωπιστική παύση που θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε το μέλλον της Παλαιστίνης. Προφανώς, δεν είναι εύκολο να συζητήσουμε πραγματικά υπό την τεράστια πίεση της κράτησης ομήρων και των ανθρώπινων απωλειών», διευκρίνισε.

«Πρέπει να αυξήσουμε τις ανθρωπιστικές παύσεις προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε το μέλλον στη Μέση Ανατολή χωρίς αυτές τις τεράστιες επιβαρύνσεις. Επομένως, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν πραγματικά οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω συζητήσεις», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το Arab News, η επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες πρωτεύουσες της περιοχής αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης διεθνούς επιρροής της Ελλάδας και της επιδίωξής της για νέες συνεργασίες στη διπλωματία, τις επενδύσεις και την ενέργεια.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως «είναι πολύ σημαντικό, ιδίως υπό αυτές τις ασταθείς συνθήκες στις ευρύτερες περιοχές μας, οι δύο χώρες να αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και ευημερίας στις αντίστοιχες περιοχές τους». «Η Σαουδική Αραβία είναι ο πυλώνας σταθερότητας σε αυτήν την περιοχή, με μία μετριοπαθή στάση στην εξωτερική της πολιτική, αλλά από την άλλη πλευρά με ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και όραμα για το μέλλον, ιδίως το πρόγραμμα Vision 2030, το οποίο παρέχει τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες για άλλες χώρες. Η Ελλάδα, η οποία υπήρξε πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, ένα από τα παλαιότερα μέλη της ΕΕ, νομίζω ότι είναι προς αμοιβαίο όφελος να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας».

Υπενθύμισε, δε, πως οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει τη στρατηγική εταιρική σχέση τους, καθώς το 2022, υπέγραψαν συμφωνία για την έναρξη λειτουργίας ενός στρατηγικού συμβουλίου υψηλού επιπέδου.

«Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια και τις επενδύσεις, διότι υπάρχουν πολλά μέρη και πολλοί τομείς όπου μπορούμε να αναπτύξουμε διμερείς επενδύσεις, τόσο σημαντικές εξαγωγές όσο και άμεσες επενδύσεις. Άλλωστε έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο μεταξύ των δύο υπουργών Ενέργειας σχετικά με τη μεταφορά όχι μόνο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και πράσινου υδρογόνου», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Μπορούμε να αποτελέσουμε τη γέφυρα μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ευρώπης από αυτήν την άποψη. Η ΕΕ έχει αποφασίσει να αναπτύξει ένα γιγαντιαίο έργο που αφορά την ελληνική ενέργεια και το υψηλό πράσινο υδρογόνο κατέχει εξέχοντα ρόλο σε αυτό. Η Σαουδική Αραβία μπορεί να παράσχει, νομίζω, τουλάχιστον το 50% αυτού του πράσινου υδρογόνου στην Ευρώπη. Και αυτή είναι μία πολύ σημαντική μεταφορά», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

