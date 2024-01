Οικονομία

Μητσοτάκης – Επίσκεψη στελεχών ΕΚΤ: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι εύρωστο και σταθερό (εικόνες)

Σε ποιες κοινές διαπιστώσεις όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, έφτασαν ο Έλληνας πρωθυπουργός και οι διεθνείς τραπεζικοί παράγοντες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή με την Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Claudia Buch, και τον Πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Dominique Laboureix, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια, η οποία από τον κ. Μητσοτάκη αλλά και τους δύο διεθνείς τραπεζικούς παράγοντες χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα εύρωστη» και διαπιστώθηκε ότι «θεμελιώνεται πλέον σε πολύ καλές βάσεις». Εξετάστηκαν επίσης οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση, η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις ελληνικές τράπεζες μέσω της προσέλκυσης επενδυτών και οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.?

Συνάντηση και με Κωστή Χατζηδάκη

Τα στελέχη της ΕΚΤ συναντήθηκαν και με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε την Πέμπτη 11/1/2024 με την Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM), Claudia Buch και τον Πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), Dominique Laboureix, οι οποίοι πραγματοποιούν διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα.

Η ζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση και τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για την στήριξη της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα και την ενίσχυση του ανταγωνισμού εντός αυτού. Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει στο δρόμο της οικονομικής αξιοπιστίας και των μεταρρυθμίσεων, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να εκπλήσσει θετικά, τόσο εντός όσο και εκτός χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση και ο Προέδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης Αργυρού, ενώ από πλευράς της Τράπεζας της Ελλάδος η Υποδιοικήτρια, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης, Ιωάννης Τσικριπής και ο Διευθυντής Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος».

Επίσκεψη στην Τράπεζα Ελλάδος, επαφές με την ΕΕΤ και το Γιάννη Στουρνάρα

Συνομιλίες είχαν, οι κ. Buch και Laboureix, και με το Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η σημερινή κατάσταση και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, καθώς και θέματα εποπτικού ενδιαφέροντος και συνεργασίας των δύο ευρωπαϊκών θεσμών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Συναντήθηκαν επίσης με στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος από τις αρμόδιες εποπτικές Διευθύνσεις, τα οποία ευχαρίστησαν για το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και αντάλλαξαν μαζί τους απόψεις για όλα τα τρέχοντα θέματα της τραπεζικής εποπτείας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Τράπεζα της Ελλάδος οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών συναντήθηκαν με εκπροσώπους των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο κ. Στουρνάρας δήλωσε: «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με την Claudia Buch, τον Dominique Laboureix και τους συνεργάτες μας. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εξαιρετικής συνεργασίας».

Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Claudia Buch ευχαρίστησε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τους επόπτες της για τη δέσμευση και την πολύ παραγωγική και αξιόπιστη συνεργασία τους από την έναρξη της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ πριν από 10 χρόνια. «Η καλή ευρωπαϊκή συνεργασία στην τραπεζική ένωση και η ισχυρή εποπτεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο που σημείωσε ο ελληνικός τραπεζικός τομέας», δήλωσε η κ. Buch.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Dominique Laboureix ανέφερε: «Η επίσκεψη αυτή αποτελεί παράδειγμα της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών – πρόκειται για συνεργασία ζωτικής σημασίας για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει καλύψει μεγάλη απόσταση από την εποχή της χρηματοοικονομικής κρίσης. Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση, ακόμη και αν πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε».

