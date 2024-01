Life

Beatles: Σε δημοπρασία πίνακας που ζωγράφισαν σε περιοδεία

Τον επόμενο μήνα, σε δημοπρασία του οίκου Christie's θα πωληθεί πίνακας που δημιουργήθηκε από τέσσερις θρυλικούς καλλιτέχνες, τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον Τζορτζ Χάρισον, τον Ρίνγκο Σταρ και τον Τζον Λένον και φέρει την υπογραφή τους.

Ο πίνακας «Images of a Woman» είναι ένα από τα μοναδικά γνωστά έργα τέχνης που δημιούργησαν και υπέγραψαν και οι τέσσερις Beatles μαζί, αν και χώρισαν τον πίνακα σε τέσσερα τμήματα και ζωγράφισαν ξεχωριστά ο καθένας. Η αξία του έργου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 400.000 - 600.000 δολάρια.

«Κάθε γωνιά του πίνακα αντικατοπτρίζει μια προσωπική πινελιά, με άφθονη ποικιλία σε σχήματα, χρώματα, ακόμη και στις μπογιές που χρησιμοποιήθηκαν» αναφέρεται σε άρθρο του CNN.

Ο Χάρισον χρησιμοποίησε πιο σκούρες πινελιές, φαίνεται να απλώνεται περισσότερο από τον δικό του χώρο, ενώ η περιοχή του Σταρ είναι μικρότερη και θυμίζει καρτούν. Τόσο ο Λένον όσο και ο ΜαΚάρτνεϊ ζωγράφισαν με ακρυλικό, ενώ τα άλλα δύο μέλη του θρυλικού συγκροτήματος βασίστηκαν περισσότερο στο υδρόχρωμα, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.

Το 1966, οι Beatles είχαν προγραμματίσει να εμφανιστούν για τρεις ημέρες στην αρένα Nippon Budokan του Τόκιο. Λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, σπάνια είχαν την ευκαιρία να βγουν από το ξενοδοχείο τους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Christie's.

