Κέρκυρα - ναρκωτικά: Εξαρθρώθηκε σπείρα διακίνησης κοκαΐνης

Μεταξύ των συλληφθέντων κι ένας απόστρατος αστυνομικός. Στα μέλη της σπείρας και 3 έγκλειστοι φυλακών.

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διακίνηση κοκαΐνης, στο νησί της Κέρκυρας, έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, μετά την σύλληψη 10 ατόμων, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 πρόσωπα ως συνεργοί τους.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διήμερο, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που σχεδιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, 5 Έλληνες και 5 Αλβανοί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας απότακτος αστυνομικός ο οποίος είχε συλληφθεί το 2020 για ληστείες. Με την πολύμηνη και μεθοδική έρευνά τους οι αστυνομικοί, διακρίβωσαν πλήρως τη δράση της σπείρας.

Ηγετικά στελέχη φέρονται να ήταν ένας 38χρονος Αλβανός ως «αρχηγός» και μια 45χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης.

Συγκατηγορούμενοι, για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, είναι 9 ακόμη μέλη, ανάμεσά τους 3 έγκλειστοι φυλακών με διάφορους ρόλους σε αυτή -μεταφορείς, εισπράκτορες- ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 26 άτομα, που αγόραζαν ναρκωτικές ουσίες από τα μέλη της οργάνωσης.

Ο 38χρονος «αρχηγός» ήταν υπεύθυνος για την εύρεση των ποσοτήτων της κοκαΐνης, την οργάνωση του ηγετικού πυρήνα καθώς και για τον καταμερισμό ενεργειών στα υπόλοιπα μέλη παρέχοντάς τους οδηγίες για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Ο 32χρονος «υπαρχηγός», έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης, ήταν επιφορτισμένος κυρίως με την οργάνωση της μεταφοράς των ναρκωτικών από την Αθήνα στην Κέρκυρα, ενώ η 45χρονη είχε το ρόλο του «τοποτηρητή» στην Κέρκυρα, καθώς ήταν υπεύθυνη για την παραλαβή των ναρκωτικών από τους «μεταφορείς», τη νόθευση, τον καταμερισμό των ποσοτήτων και εν συνεχεία την πώληση αυτών στους διακινητές κατ’ εντολή του «αρχηγού» και του «υπαρχηγού». Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ένα πιστόλι, το χρηματικό ποσό 5.600 ευρώ, ποσότητα κοκαΐνης, 2 αυτοκίνητα και 8 κινητά τηλέφωνα.

Η συνολική διακινηθείσα ποσότητα κοκαΐνης, από την εγκληματική δράση της ομάδας το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, εκτιμάται, ότι υπερβαίνει το 1,5 κιλό, εκ των οποίων κατασχέθηκαν τα 950 γραμμάρια, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται στις 95.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

