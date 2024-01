Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Στυλιανίδης: Δεν θα απέχω, θα καταψηφίσω

Τι είπε για τη δομή της ελληνικής οικογένειας, τις επερχόμενες αλλαγές και την αξιακή διάσταση του θέματος.

Τη στάση που θα κρατήσει στη Βουλή ως προς το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ξεκαθάρισε την Παρασκευή μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.

«Δεν θα απέχω. Θα καταψηφίσω» δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα των βουλευτών του κόμματος που αντιτίθενται και θα καταψηφίσουν το επίμαχο νομοσχέδιο.

Όπως υπογράμμισε, «τα παιδιά θέλουν μαμά και μπαμπά» και τόνισε πως «δεν πρέπει είπε να διαταράξουμε τον αξιακό κώδικα της ελληνικής κοινωνίας».

