Εκλογές: Στυλιανίδης και Σπίρτζης σε κόντρα για τη μειονότητα (βίντεο)

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους σχετικά με τους μειονοτικούς υποψηφίους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κάλπη της 25ης Ιουνίου πλησιάζει και έτσι οι υποψήφιοι, διασταυρώνουν τα ξίφη τους, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές.

Ισχυρές δονήσεις προκαλεί στην πολιτική ζωή του τόπου, το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη και όσα κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στις εκλογές, με προώθηση υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το ζήτημα, μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης με τη Νέα Δημοκρατία Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης.

Ο Χρήστος Σπίρτζης, απάντησε αφού συλλυπήθηκε για την τραγωδία στην Πύλο, με τους νεκρούς μετανάστες από ναυάγιο, στο ερώτημα γιατί οι μειονοτικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαψεύδουν τα όσα ανέφεραν τουρκικά δημοσιεύματα περί "Τουρκικής μειονότητας" στην Θράκη.

"Όπως τόνισε είναι ένα κατασκεύασμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν υπάρχει ζήτημα για το τί είναι η μειονότητα της Θράκης. Έχουμε Μουσουλμανική μειονότητα, κανενός άλλου είδους μειονότητα", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, απάντησε με τη σειρά του σχετικά με τον μειονοτικό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όπως φαίνεται είχε κάνει κατά το παρελθόν, παρόμοιες σηλώσεις με εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ σε τουρκικά μέσα.





