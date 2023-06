Πολιτική

Εκλογές - Μειονότητα: πολιτική θύελλα για τις “τουρκικές παρεμβάσεις” στην Θράκη (βίντεο)

Κύκλο έντονης κομματικής αντιπαράθεσης προκάλεσαν οι καταγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επίσκεψη Τσίπρα στο Μαξίμου και τα ερωτήματα της ΝΔ, στην σκιά καταγγελιών και αποκαλύψεων.

Ισχυρές δονήσεις προκαλεί στην πολιτική ζωή του τόπου, το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη και όσα κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στις εκλογές, με προώθηση υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε στην αντεπίθεση, συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και έκανε λόγο «για πρακτικές στοχοποίησης και ωμού εκβιασμού».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Σκέρτσος «σήκωσε το γάντι», μιλώντας για πολιτική απρέπεια Τσίπρα, ζητώντας από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει δημοσίως όσα έχουν καταγγελθεί.

Στα ύψη η αντιπαράθεση για την μειονότητα

Κορυφώνεται η σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα, μετά από τις καταγγελίες του Προέδρου της ΝΔ για εκλογή, μέσω του τουρκικού προξενείου, δύο μειονοτικών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε Ροδόπη και Ξάνθη.

Ο Αλέξης Τσίπρας που επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό στο Μαξίμου, έκανε λόγο για επικίνδυνα παιχνίδια με τη Θράκη. Στην δήλωση του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, «Θεώρησα θεσμική και πατριωτική μου υποχρέωση να επισκεφθώ, σήμερα τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό τον κ. Σαρμά, προκειμένου να του εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει στην προεκλογική αρένα, στην προεκλογική αντιπαράθεση το ευαίσθητο ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι εγείρεται πια μείζον ζήτημα θεσμικό αλλά και εθνικό. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τη στοχοποιήση και τους εκβιασμούς έναντι της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, μια πρακτική η οποία διχάζει την τοπική κοινωνία πολώνει, και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς εθνικούς κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια πρακτική που έχει κάνει ήδη την Άγκυρα να τρίβει τα χέρια της. Οι δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη μπροστά στη μουσουλμανική μειονότητα, δηλαδή αυτός ο ωμός εκβιασμός, ότι εάν δεν μας ψηφίσετε, θα περάσετε δύσκολα τα επόμενα χρόνια δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τη μειονότητα, τη μουσουλμανική μειονότητα, έγιναν εσκεμμένα μπροστά στις κάμερες για να περάσει αυτό το μήνυμα και να πάει σε κάθε σπίτι, σε κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Είναι, θα έλεγα, μια πρόβα τζενεράλε για το τι θα ακολουθήσει, όποια κοινωνική ομάδα, όποιος πολίτης, είναι αντίθετος, έχει σκέψεις αντίθετες με αυτές της απόλυτης, ανεξέλεγκτης κομματικής και οικογενειακής εξουσίας, στο απώτερο μέλλον θα βρίσκεται στο στόχαστρο».

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς απάντησε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στον προεκλογικό αγώνα.

Η Νέα Δημοκρατία διά του Άκη Σκέρτσου, μίλησε για θεσμική απρέπεια του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας τρία ερωτήματα. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, «Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σήμερα και σε μια νέα πολιτική απρέπεια. Επιχείρησε να εμπλέξει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό στην προεκλογική αντιπαράθεση για την υπόθεση της Θράκης και το γεγονός ότι οι δυο υποψήφιοι του στην περιοχή παραβίασαν την εθνική κόκκινη γραμμή όλων των κομμάτων μέχρι σήμερα, να εκπροσωπούν δηλαδή την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα με μετριοπαθείς επιλογές στελεχών που δεν υιοθετούν τις πιο ακραίες αναθεωρητικές απόψεις περί δήθεν «τουρκικής μειονότητας» και δεν πρέπει να είναι ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου. Ο κ. Τσίπρας είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως και αρμοδίως από την ΕΥΠ δηλαδή, πριν από την προκήρυξη των εκλογών του Μαΐου για το τι συνέβαινε. Επέλεξε να αγνοήσει τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν και δείχνουν σαφή παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στις ελληνικές εκλογές. Επέλεξε να μην ακούσει καν τις φωνές από το εσωτερικό του ίδιου του κόμματος του που από τον Ιανουάριο προειδοποιούσαν ότι για λίγες χιλιάδες ψήφους είχαν “πουλήσει την ψυχή” τους στο τουρκικό προξενείο.

Εμείς θέτουμε τρία σαφή ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα έως σήμερα:

Προς τους 2 υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ: γιατί δεν παίρνουν σαφή θέση για το αν εκπροσωπούν την μουσουλμανική ή τη δήθεν «τουρκική» μειονότητα; Προς τον ΣΥΡΙΖΑ: αμφισβητούν τα μηνύματα που μαρτυρούν ευθεία παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στις εσωτερικές μας υποθέσεις; Προς τον κ. Τσίπρα: διαψεύδει ότι είχε λάβει ενημέρωση πριν τις εκλογές με υλικό που τεκμηριώνει ότι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζονται ευθέως από το τουρκικό προξενείο;

Η αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα δεν μας εκπλήσσει. Τον αφήνουμε στην κρίση του ελληνικού λαού και συνεχίζουμε να υπηρετούμε μια αποτελεσματική και πατριωτικά υπεύθυνη πολιτική προάσπισης των εθνικών συμφερόντων έναντι κάθε αναθεωρητικής πολιτικής από όπου κι αν προέρχεται. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία που δεν δέχεται παρεμβάσεις στο εσωτερικό της».

Από την πλευρά της, η Κουμουνδούρου έκανε λόγο για δεξιά εθνικοφροσύνη που εξυπηρετεί τα σχέδια της Άγκυρας, με την Πόπη Τσαπανίδου, εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώνει «Ο κ. Σκέρτσος συνέχισε το εξαιρετικά επικίνδυνο παιχνίδι με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ “εθνική εξαίρεση”, νεκραναταίνοντας τη διχαστική τοξικότητα των μετεμφυλιοπολεμικών χρόνων. Επέμεινε, δε, στην προεκλογική εργαλειοποίηση της ΕΥΠ, καθώς και στη στοχοποίηση της μειονότητας. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να καταγγείλει τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Γιάννη Σαρμά, μια αυτονόητη θεσμικά συνάντηση σε κάθε δημοκρατικό πολίτευμα. Για μία ακόμα φορά στην πρόσφατη ελληνική Ιστορία, η Δεξιά πουλάει εθνικοφροσύνη ενώ στη πράξη εξυπηρετεί την τουρκική προπαγάνδα. Η συνεχιζόμενη αθλιότητα με τη μειονότητα αποτελεί πρόγευση για το τι θα σημάνει την επαύριο των εκλογών μια ανεξέλεγκτη παντοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Το ξεκαθαρίζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Κόντρα στην προσπάθεια ορμπανοποίησης της Ελλάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο εγγυητής της δημοκρατίας. Ο φόβος δεν θα περάσει».

Για επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας «επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο και πρόκειται για ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα, οφείλουν μέσα στην ημέρα να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας και να αφήσουν τους επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς. Πρώτον, δεν πρέπει να υπάρχει βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, που να αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάννης, χριστιανός ή μουσουλμάνος».

Για το θέμα «φούντωσαν» οι καυγάδες και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις εκπροσώπων των κομμάτων, όπως αυτή στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, όπου συνομίλησαν οι Θάνος Πλεύρης, Νίκος Φίλης και Κώστας Σκανδαλίδης

Το ΚΚΕ με ανακοίνωση του, «καταγγέλλει τα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζουν τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Πολύ περισσότερο που αυτά τα παιχνίδια διαδραματίζονται σε χρόνο που κυοφορούνται σοβαρές αρνητικές διευθετήσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την άμεση παρέμβαση του αμερικανοΝΑΤΟϊκού παράγοντα, που έχει εδραιώσει την παρουσία του στη Θράκη με ευθύνη και των δύο κυβερνήσεων. Ο αγώνας πρέπει να στραφεί ενάντια στα σχέδια και των δύο αστικών τάξεων, ελληνικής και τουρκικής, που παρεμβαίνουν με εκβιασμούς και άλλες μεθόδους γιατί θέλουν τη μειονότητα υποχείριο στα σχέδιά τους. Στοιχείο αυτής της παρέμβασης διαχρονικά είναι και η δραστηριότητα του τουρκικού προξενείου υπέρ υποψηφίων απ’ όλα τα αστικά κόμματα και κυρίως η προσπάθεια να εμπεδωθεί η λογική του “συλλογικού αυτοπροσδιορισμού” ως “τουρκική μειονότητα” που αντιτίθεται στη Συνθήκη της Λοζάνης και ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Όσοι ανακαλύπτουν τώρα τέτοιου είδους παρεμβάσεις, είναι απλά υποκριτές».

Επικριτικός ήταν και ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι «Είναι πραγματικά τραγικό να «παίζουν» με τα εθνικά θέματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ».

«Λάδι στην φωτιά» έριξε άρθρο του πρώην διπλωματικού συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Αϋφαντή, ο οποίος αναφέρεται σε υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ σε τουρκικές πιέσεις, που οδήγησε σε απόσυρση υποψηφιότητας μιας γυναίκας από τις εκλογές, ενώ αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Προέδρου των Πομάκων ότι οι παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Για το θέμα ήρθαν σε αντιπαράθεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 η Νίκη Κεραμέως και ο Γιώργος Καραμέρος.

