Πολιτική

Μειονότητα - Πρόεδρος Πομάκων για τουρκικό προξενείο: υπήρχαν παρεμβάσεις και πάντα θα υπάρχουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Δεν υπάρχει χωριό μουσουλμανικό που να μην έχει διορισμένους από την Τουρκία”, επισημαίνει σε δηλώσεις του, ρίχνοντας νερό στον μύλο της πολιτικής κόντρας για την μειονότητα στην Θράκη.

-

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων ανέφερε σήμερα ότι ανέκαθεν υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις από το τουρκικό προξενείο και σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρόκειται να σταματήσουν, αλλά να συνεχιστούν.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο Αχμέτ Ιμάμ είπε ότι «πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν» παρεμβάσεις από το τουρκικό προξενείο σε πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα, είπε πως υπήρξαν «25 χιλιόμετρα, αυτοκίνητα από την Καστάνη μέχρι τα ελληνικά σύνορα, για να μπουν, να έρθουν εδώ να ψηφίσουν και οι περισσότεροι ήταν στον νομό Ροδόπης». «Να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Έρχονται κατευθυνόμενοι, αλλάζουν τη βούληση της τοπικής κοινωνίας εδώ και σηκώνονται την ίδια μέρα και φεύγουν. Αυτά που λένε, ότι ειδοποίησε η ΕΥΠ, δεν ειδοποιούν και δεν ενημερώνουν κάτω την Αθήνα» προσέθεσε ο κ. Ιμάμ.

«Το τουρκικό προξενείο δουλεύει εδώ και τέσσερις και πέντε μήνες. Στο Ραμαζάνι, που είχε το βραδινό ιφτάρ, ο πρόξενος ήταν κάθε βράδυ και σε ένα χωριό μαζί με το σκυλολόι του και καλούσαν ανθρώπους που στήριζε το προξενείο. Παραδείγματος χάρη, περιστατικό που ήμουνα παρών, σε ένα χωριό της Ροδόπης δεν ήταν καλεσμένος ο Αχμέτ Ιλχάν και δημιουργήθηκε και πρόβλημα και τον απέβαλαν από τη συγκέντρωση που ήταν» υποστήριξε ο κ. Ιμάμ.

«Η άποψη του προξενείου είναι να ψηφιστούν φιλικά προσκείμενοι προς την Τουρκία και ει δυνατόν, τέσσερις με πέντε βουλευτές. Φανταστείτε μια ελληνική Βουλή και μια κυβέρνηση ελληνική με 152, 153 βουλευτές πλειοψηφία και οι πέντε να είναι μουσουλμάνοι» συμπλήρωσε ο πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων.

Το προξενείο δεν έλεγε καθαρά ονόματα υποψηφίων βουλευτών, σημείωσε ο ίδιος, ωστόσο πρόσθεσε πως «η παρουσία στις εκδηλώσεις μαζί με τους υποψηφίους που στηρίζει και αποκλείοντας τους υπόλοιπους υποδηλώνει αυτό το πράγμα». «Έτσι, με τρόπο, με πολιτική τα καταφέρνει και κυριαρχεί στην πολιτική ζωή. Το λέω δημόσια και δυνατά για να ακούσει ο ελληνικός λαός, να γνωρίζει τι γίνεται εδώ» τόνισε ο κ. Ιμάμ.

«Ανταλλάγματα»

Ο Αχμέτ Ιμάμ έκανε λόγο για «ανταλλάγματα», αναφέροντας «δεν υπάρχει χωριό μουσουλμανικό που να μην έχει δασκάλους διορισμένους από την Τουρκία και ιερείς, δηλαδή ιμάμηδες, μουεζίνηδες, ιεροκήρυκες που να μην είναι διορισμένοι από το προξενείο Κομοτηνής».

«Υπάρχουν οι δάσκαλοι και οι ιερείς που είναι φερέφωνά τους και αυτοί πηγαίνουν και δίνουν γραμμή ποιος να ψηφιστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ανέφερε ότι υπήρχε «η διακομματική κάποτε, που λειτουργούσε και έλεγε ότι οι μουσουλμάνοι, στον νομό Ξάνθης για παράδειγμα, δεν θα είναι τέσσερις προς έναν, αλλά τρεις με δύο για να μην μπορεί να εκλεγεί μουσουλμάνος βουλευτής. Δεν είχαν βέβαια καταλάβει ότι η ηγεσία του προξενείου ανακατεύεται και μπορεί να ανατρέψει πολλά αποτελέσματα. Καταρχήν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν το τήρησε αυτό, τα άλλα κόμματα το τήρησαν μέχρι ένα σημείο, την απόφαση της διακομματικής να είναι 3 προς 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το τήρησε αυτό και ψηφίζονται του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει υποψήφιο που ο κόσμος να πάει να τον ψηφίσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος πυροβόλησε γάτα

Στρεπτόκοκκος: Έξι θάνατοι παιδιών στην Ελλάδα το 2023

Κηφισίας: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)