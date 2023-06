Πολιτική

Εκλογές: Πλεύρης, Φίλης και Σκανδαλίδης για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και την Υγεία

Οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, 13 ημέρες πριν την προσφυγή στις κάλπες.

Ο Θάνος Πλεύρης, υποψήφιος με την ΝΔ στην Α’ Αθηνών, ο Νίκος Φίλης, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Αθηνών και ο Κώστας Σκανδαλίδης, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθηνών, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», 13 ημέρες πριν από την προσφυγή στις κάλπες.

Το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη, αποτέλεσε το κύριο σημείο της αντιπαράθεσης μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών μετά και τις καταγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε χθεσινή του συνέντευξη.

Επόμενο θέμα της αντιπαράθεσης των υποψηφίων βουλευτών αποτέλεσε το θέμα της Υγείας, τομέας στον οποίο άναψαν… φωτιές μετά τις δηλώσεις Πνευματικού και Λινού.





