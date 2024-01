Αθλητικά

Εθνική πόλο Ανδρών: Ήττα από την Κροατία

Η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών δεν κατάφερε ούτε στο Ζάγκρεμπ να ξορκίσει την... κατάρα των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα "εξαφανίστηκε" από το νερό στο δεύτερο ημίχρονο του προημιτελικού και γνώρισε την ήττα με 13-8 από την Κροατία, μένοντας εκτός τετράδας και εκτός βάθρου, με το ευρωπαϊκό μετάλλιο να παραμένει ένα "απωθημένο" για την πιο επιτυχημένη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού.

Η "γαλανόλευκη" θα δώσει πλέον δύο παιχνίδια "αγγαρεία" για τις θέσεις 5-8, αρχής γενομένης από αυτό με τη Σερβία την Κυριακή (14/1), με το μυαλό να στρέφεται ήδη στο επόμενο μεγάλο ραντεβού, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, τον επόμενο μήνα.

Οι οικοδεσπότες, από την άλλη, θα παίξουν στον ημιτελικό με τη νεανική Ουγγαρία και στοχεύουν στην υπεράσπιση του τίτλου τους, που θα τους δώσει αυτόματα και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού.

Το ματς ξεκίνησε με τον Ζερδεβά να αποκρούει πέναλτι του Χάρκοφ, ο οποίος όμως πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ. Ο Κώστας Κάκαρης απάντησε με ένα εντυπωσιακό γκολ από τα 2μ. και μία κερδισμένη αποβολή, που αξιοποίησε ο Φουντούλης, αλλά οι Κροάτες βρήκαν λύσεις απέναντι στη σύνθετη ελληνική άμυνα και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε ισόπαλη 3-3.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι άμυνες "έσφιξαν", ο Μάρκο Μπίγιατς έκανε κάποιες καλές αποκρούσεις (κυρίως ένα τετ-α-τετ του Παπαναστασίου, μετά από έξοχη ατομική ενέργεια του Ελληνα άσου) και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 5-4, χάρη σε έναν "κεραυνό" του Βουκίσεβιτς.

Στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, όμως, ο Νικολαϊδης κέρδισε πέναλτι που έφερε την ισοφάριση από τον Αργυρόπουλο, ο Φουντούλης με εξαιρετική άμυνα έκλεψε την μπάλα στην περιφέρεια και έβγαλε την κόντρα, με τον Παπαναστασίου να δίνει προβάδισμα 6-5 στην ελληνική ομάδα.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καταστροφική για την εθνική, που "μπλόκαρε" τελείως στην επίθεση, είχε 0/3 στον παίκτη παραπάνω (στη μία περίπτωση ο Μπίγιατς έκανε μεγάλη απόκρουση σε σουτ του Παπαναστασίου) και αρκετά λάθη και κακές επιλογές.

Η Κροατία πήρε την ψυχολογία του παιχνιδιού, η εξέδρα μπήκε στην... εξίσωση και οι "χρβάτσκι" πέτυχαν τέσσερα αναπάντητα γκολ και πήραν σημαντικό πλεονέκτημα τριών τερμάτων (9-6).

Οι διεθνείς κατέρρευσαν και παράτησαν το παιχνίδι και αυτό οδήγησε σε μία δεύτερη συντριβή στη διοργάνωση (μετά το 15-8 από την Ιταλία), που εκτός των άλλων αποτελεί και πλήγμα για το γόητρο μίας ομάδας που συνήθισε να πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Κροατία): 3-3, 2-3, 4-0, 4-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Χάρκοφ (περιφέρεια), 1-1 Κάκαρης (φουνταριστός), 1-2 Φουντούλης (π.π.), 2-2 Φάτοβιτς (περιφέρεια), 2-3 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 3-3 Μάρινιτς-Κράγκιτς (π.π.), 3-4 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 4-4 Μάρινιτς-Κράγκιτς (π.π.), 5-4 Βουκίσεβιτς (περιφέρεια), 5-5 Αργυρόπουλος (πέναλτι), 5-6 Παπαναστασίου (κόντρα), 6-6 Λόντσαρ (φουνταριστός), 7-6 Μάρινιτς-Κράγκιτς (π.π.), 8-6 Βουκίσεβιτς (π.π.), 9-6 Μάρινιτς-Κράγκιτς (πέναλτι), 10-6 Λόντσαρ (π.π.), 11-6 Φάτοβιτς (μπάσιμο), 12-6 Φάτοβιτς (περιφέρεια), 13-6 Μπούριτς (π.π.), 13-7 Παπαναστασίου (κόντρα), 13-8 Αργυρόπουλος (π.π.). Η εθνική είχε 2/9 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Η Κροατία είχε 6/9 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 4 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 1 με μπάσιμο.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Μπίλιακα (4΄22΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), ο Σκουμπάκης (3΄49΄΄ πριν το τέλος της αναμέτρησης) και ο Μπούτιτς (34 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού)

Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Κολόμπο (Ιταλία)

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ιβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ 2, Μπίλιακα, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς 2, Ζούβελα, Μάρινιτς-Κράγκιτς 4, Βρλιτς, Μπούτιτς, Χάρκοφ 1, Πόπαντιτς

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 2, Καλογερόπουλος 1, Αργυρόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Βλαχόπουλος, Τζωρτζάτος

