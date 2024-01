Κόσμος

Βόρειο Ιράκ: Πολύνεκρες μάχες Τούρκων με Κούρδους

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τις απώλειες Τούρκων στρατιωτών και Κούρδων μαχητών του ΡΚΚ.

Πέντε Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Δώδεκα Κούρδοι μαχητές σκοτώθηκαν επίσης στις συγκρούσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου.

Οι τουρκικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικά πλήγματα στο γειτονικό Ιράκ στο πλαίσιο της επίθεσής τους κατά των μαχητών του PKK.

