Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Νέα Επίδαυρο το Σάββατο και την Κυριακή

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 202 χρόνια από την πρώτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων εκεί.

Την Νέα Επίδαυρο θα επισκεφτεί επίσημα το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιανουαρίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον τόπο όπου με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα πραγματοποιηθεί φέτος ο εορτασμός της επετείου για τη συμπλήρωση 202 χρόνων από την πραγματοποίηση, εκεί, της Α’ Εθνοσυνέλευσης Ελλήνων, του σημαντικότερου διοικητικού γεγονότος της νεότερης Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Επιδαύρου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Βουλή των Ελλήνων καλούν τους πολίτες να τιμήσουν την ιστορία μέσα από δράσεις που φέρνουν στο νου τη συνεργασία, τη σύμπνοια και την κοινή πορεία.

Στον ιστορικά φορτισμένο χώρο της πλατείας Α΄ Εθνοσυνέλευσης, εκεί που οι εξήντα ηρωικοί Έλληνες και πλήθος ‘’παρατηρητών’’, ύψωσαν την κοινή της Ελλάδας σημαία και όρισαν το κράτος, απαιτώντας ουσιαστικά από τον υπόλοιπο κόσμο να σεβαστεί την απόφασή τους, θα αποδοθεί η οφειλόμενη τιμή στο γεγονός και στα πρόσωπα της εποχής.

Από τις 5 Ιανουαρίου στην Νέα Επίδαυρο και στην Αθήνα γίνονται διαρκώς εορταστικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της κ. Σακελλαροπούλου, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν το τελικό διήμερο 13 και 14 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα:

Από την Παρασκευή 5 έως και την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, στο χώρο της Μόνιμης Έκθεσης Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων, εικοσιπέντε σύγχρονοι εικαστικοί μας ξεναγούν στην έκθεση ‘’Από τη Μεταβυζαντινή Τέχνη στo σήμερα’’. Την εκδήλωση των εγκαινίων της έκθεσης στις 5 Ιανουαρίου πλαισίωσε, η Παιδική Χορωδία Δήμου Επιδαύρου.

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στην Αίθουσα Γερουσίας, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία διοργάνωσε διάλεξη με ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκο Αλιβιζάτο και με θέμα “Ένα έξυπνο, αλλά δυσεφάρμοστο Σύνταγμα’’. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Βουλής Κωσταντίνος Τασούλας και ο Δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης. Έτσι για πρώτη φορά, τοπικού βεληνεκούς εκδηλώσεις σχετικές με την Εθνοσυνέλευση, “πέρασαν” μέσα από την Βουλή των Ελλήνων.

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου και ώρα 11.30 θα πραγματοποιηθεί η παράδοση στο κοινό, του τεχνικού έργου “Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου’’, από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσία της κ. Σακελλαροπούλου και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Την ίδια μέρα, αλλά την ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί ομιλία του εκπροσώπου του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Δημοτική Χορωδία Επιδαύρου.

Τέλος, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου θα κορυφωθούν οι επετειακές εκδηλώσεις 202 ετών από την Α’ Εθνοσυνέλευση, παρουσία της κ. Σακελλαροπούλου καθώς επίσης και της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας.

