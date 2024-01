Πολιτική

Πεντάγωνο: Πρώτη συνεδρίαση για το νέο Συμβούλιο Αρχηγών (εικόνες)

Ποιο ήταν το θέμα της Ημερήσιας Διαταγής του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), που συνήλθε για πρώτη φορά με τη νέα του σύνθεση.

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στο Πεντάγωνο η πρώτη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», για να προβεί σε έκτακτες κρίσεις των Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα σύνθεση του ΣΑΓΕ είναι η ακόλουθη:

Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

Αντιναύαρχος ΠΝ Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, Αρχηγός ΓΕΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, Αρχηγός ΓΕΑ.

