Πολιτική

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας στο Πεντάγωνο

Σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία στην κρίσιμη συνάντηση για την τουρκική προκλητικότητα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ.) αυτή τη στιγμή, υπό την προεδρία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου, όπως έγινε γνωστό από πηγές του υπουργείου. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν ο υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής και σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκληση του Συμβουλίου Άμυνας πραγματοποιείται προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, να αξιολογηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες, να εξετασθούν ζητήματα τακτικής φύσεως και να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων.