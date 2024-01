Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορινθιακός: Σεισμός αισθητός και στην Αττική

Η νυχτερινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές στα νότιοδτικά της Αττικής και στην Βοιωτία. Ακολούθησε σειρά μικρότερων σεισμών.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 05:40, στον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, στην ίδια περιοχή καταγράφηκε σεισμός 2,9 Ρίχτερ

Το επίκεντρο της δόνησης των 3,7 Ρίχτερ, εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά από το κέντρο του Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 11,4 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσωγειακό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,7 Ρίχτερ με επίκεντρο 22 χλμ βόρεια βορειοδυτικα από το Κιάτο.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική, σε περιοχές στα νοτια και δυτικά μέχρι και στον Πειραιά. Την επόμενη μία ώρα, έως τις 06:42, ακολούθησαν 6 σεισμοί, με επίκεντρο την ίδια περιοχή, μεγέθους έως 2,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Στις 04:58, σεισμός θορύβησε κατοίκους στα Κύθηρα, καίτοι ο πληθυσμός του νησιού είναι συνηθισμένος σε σεισμικές δονήσεις.





