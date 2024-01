Κόσμος

Υεμένη - Χούθι: Νέα αεροπορική επιδρομή από ΗΠΑ και Βρετανία (εικόνες)

Συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά τους Χούθι, ΗΠΑ και Βρετανία. Τι υποστήριξε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν σήμερα νέες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, μετέδωσε πριν από λίγη ώρα το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera, στο στόχαστρο βρέθηκε αεροπορική βάση στα περίχωρα της πρωτεύουσας Σανάα, ενώ αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στην πόλη Χοντέιντα.

Δύο αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα επίθεση στην Υεμένη, αφότου έπληξαν την προηγούμενη ημέρα περίπου 30 θέσεις των Χούθι εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εντωμεταξύ, καταδρομικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εξαπέλυσε τα ξημερώματα πυραύλους Tomahawk εναντίον θέσης ραντάρ των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Το πλήγμα εξαπέλυσε το USS Carney (DDG 64) χρησιμοποιώντας πυραύλους Tomahawk» στο πλαίσιο της ανάληψης δράσης που σχεδιάστηκε «για να περιορίσει τη δυνατότητα των Χούθι να επιτίθενται σε θαλάσσια σκάφη, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πλοίων», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «από τις 19 Νοεμβρίου 2023, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν επιχειρήσει 28 φορές να επιτεθούν και να παρενοχλήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αυτές οι παράνομες ενέργειες περιελάμβαναν επιθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ».

New footage of US and UK strikes in#Yemen on Houthi targets last night.

Footage by UK MoD. pic.twitter.com/pL4D2uTQRK — ? NOISE ALERTS ? (@NoiseAlerts) January 13, 2024

Νόμιμη άμυνα οι επιθέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας ενάντια στους Χούθι

ΗΠΑ και Βρετανία υπερασπίστηκαν χθες Παρασκευή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν εναντίον των Χούθι, εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

«Αυτά τα πλήγματα ήταν απαραίτητα και αναλογικά, όπως ακούσατε και από τη βρετανίδα ομόλογό μου. Ήταν συμβατά με το διεθνές δίκαιο και στο πλαίσιο άσκησης του αναφαίρετου δικαιώματος των ΗΠΑ στη νόμιμη άμυνα, όπως διατυπώνεται στο Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και πραγματοποιήθηκαν μόνο αφότου οι μη στρατιωτικές επιλογές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της απειλής», τόνισε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Όπως είπε, από τον Νοέμβριο περισσότερα από 2.000 πλοία υποχρεώθηκαν να αποφύγουν την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξαιτίας των επιθέσεων που εξαπέλυαν οι Χούθι.

Ανησυχία για την τιμή πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε χθες Παρασκευή ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα έχει στις τιμές του πετρελαίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του μαύρου χρυσού αυξήθηκαν χθες καθώς αρκετά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν στην Ερυθρά Θάλασσα άλλαξαν ρότα μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη.

Στο πρώτο του δημόσιο σχόλιο μετά τα πλήγματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Χούθι και επανέλαβε ότι θα απαντήσει εφόσον «συνεχίσουν την απαράδεκτη συμπεριφορά τους».

Το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον υπογραμμίζουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές τους στην Υεμένη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ελέγχεται από τους Χούθι, εξαπολύθηκαν εν είδει αντιποίνων μετά τις επί μήνες επιθέσεις του κινήματος αυτού εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ισραηλινού εδάφους και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν σιίτες αντάρτες θεωρούν ότι συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα.

Oil prices jumped more than 4% on Friday after the US, UK struck Houthi military targets in Yemen in response to the attacks on shipping in the Red Sea. The strikes added to market concerns about the potential impact of a broader Middle East conflict https://t.co/UTxF0cWhyU pic.twitter.com/8EMXU7AFMS — Reuters (@Reuters) January 12, 2024

Ουάσινγκτον: Κυρώσεις σε ναυτιλιακές οι οποίες στηρίζουν τους αντάρτες Χούθι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε δύο εταιρίες θαλασσίων μεταφορών για την οικονομική τους υποστήριξη στους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι πραγματοποιούν επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, και ενώ η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο πραγματοποίησαν τη χθεσινή νύχτα πλήγματα στην Υεμένη.

Οι εταιρίες αυτές, Cielo Maritime που έχει την έδρα της στο Χονγκ Κονγκ, και Global Tech Marine Services των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρουν "ιρανικά προϊόντα για λογαριασμό" των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

"Τα έσοδα από την πώληση πρώτων υλών υποστηρίζουν τους Χούθι και τις επιθέσεις τους κατά των διεθνών θαλασσίων μεταφορών στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν", προστίθεται.

Τέσσερα πλοία, τα οποία ανήκουν ή διαχειρίζονται οι συγκεκριμένες εταιρίες, βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα κατά των παράνομων ιρανικών οικονομικών δικτύων που χρηματοδοτούν τους Χούθι και διευκολύνουν τις επιθέσεις τους", φέρεται να δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικών πληροφοριών Μπράιαν Νέλσον.

"Μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, θα λάβουμε όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να βάλουμε τέλος στις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες των Χούθι και τις απειλές τους για το παγκόσμιο εμπόριο", πρόσθεσε.

