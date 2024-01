Κοινωνία

Κορωπί - Κοκαΐνη: Δεκάδες κιλά κατασχέθηκαν πριν... “πλημμυρίσουν” την Αττική (εικόνες)

Που είχε κρύψει ο άνδρας που συνελήφθη, την μεγάλη ποσότητα των σκληρών ναρκωτικών, μαζί με ένα καλάσνικοφ και πολλές σφαίρες.

Στην σύλληψη ενός 45χρονου, ο οποίος είναι μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών προχώρησε η ΕΛ. ΑΣ το βράδυ της Πέμπτης. Στην κατοικία του συλληφθέντα στο Κορωπί, βρέθηκαν περισσότερα από 45 κιλά κοκαϊνης, και όπλα.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛ. ΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση, απογευματινές ώρες της Πέμπτης (11-1-2024) σε οικία στο Κορωπί, όπου μετά από συντονισμένη ενδελεχή έρευνα, εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο λεβητοστάσιο και εντός αποθήκης της εν λόγω οικίας:

-45- κιλά και -167,3- γραμμάρια κοκαΐνη, μεταξύ των οποίων -36- τυποποιημένες συσκευασίες που έφεραν εξωτερικά και εσωτερικά διαφορετικό λογότυπο προκειμένου οι εν λόγω ποσότητες να είναι αναγνωρίσιμες,

πολεμικό τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV,

πιστόλι με -2- γεμιστήρες και

-149- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Προηγήθηκε η σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού μέλους του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαΐνης στο λεκανοπέδιο Αττικής και κυρίως σε Δυτική Αττική και στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας στην περιοχή της Κηφισιάς, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε νάιλον συσκευασία περιέχουσα -17,5- γραμμάρια κοκαΐνης.

Η αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης και ο τερματισμός της δράσης τους ήταν απόρροια συστηματικής διερεύνησης, ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριών, φυσικής επιτήρησης και εξακρίβωσης χώρων, στοιχείων ατόμων (profiling), στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

