myAuto: Ρεκόρ χρήσης για την λειτουργία του gov.gr wallet

Πόσοι πολίτες χρησιμοποίησαν την νέα λειτουργία του gov.gr wallet. Τι άλλο θα προστεθεί.

Σε μόλις πέντε μέρες πάνω από 141.000 (141.116) πολίτες έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή MyAuto (πρόκειται για τον ηλεκτρονικό φάκελο του οχήματος) στο κινητό τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του αυτοκινήτου ή του δικύκλου τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της δημόσιας διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται.

«Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες myAuto σηματοδοτούν κάτι πολύ περισσότερο: την επέκταση της χρήση του gov.gr wallet» επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δηλώνοντας ότι «το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμβάλλει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών. Οι νέες υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί και έχουν ήδη αξιοποιηθεί από περισσότερους από 1.000.000 πολίτες! Ήδη, περισσότεροι από 141χιλιάδες πολίτες έχουν κατεβάσει σε λίγες ημέρες το myAuto. Θυμηθείτε παλαιότερα τι γινόταν με την αναμονή μηνών προκειμένου κάποιος να αντικαταστήσει κάποιο έγγραφο ή τον νέο οδηγό να πάρει το δίπλωμά του. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες myAuto σηματοδοτούν κάτι πολύ περισσότερο: την επέκταση της χρήση του gov.gr wallet, που έρχεται να συγκεντρώσει μια σειρά εγγράφων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και θα μπορούμε να έχουμε σε ένα και μόνο σημείο, στο κινητό μας».

Ο υπουργός κάνει λόγο για νέες χρήσεις του wallet αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Περιμένετε λίγο για τις νέες χρήσεις του wallet, μέσω του οποίου θα δίνεται έγκριση στις υπηρεσίες για να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα στοιχεία μας για να μας εξυπηρετήσουν, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστέρηση αλλά με απόλυτη ασφάλεια. Είναι η επόμενη μέρα για το wallet, που έρχεται σύντομα!».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας

Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας

Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία

Αν το όχημα του έχει κλαπεί

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των οχημάτων αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο μεταξύ, εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόπο χρησιμοποιώντας το gov.gr wallet 1.245.265 πολίτες εξέδωσαν ψηφιακά και «κατέβασαν» στο κινητό τους το δελτίο ταυτότητάς τους (από το τέλος Ιούλιου 2022 μέχρι σήμερα), 1.026.015 κατέβασαν ψηφιακά άδειες οδήγησης (από το τέλος Ιούλιου 2022 μέχρι σήμερα), 21.638 κάρτες δακτυλίου (από τον Οκτώβριο 2023 μέχρι σήμερα), 15.497 εξέδωσαν ψηφιακά κάρτες αναπηρίας (από το Νοέμβριο 2023 μέχρι σήμερα), ενώ 44.650 εξέδωσαν ψηφιακά κάρτες ανεργίας (από τον Ιανουάριο 2023 μέχρι σήμερα).

