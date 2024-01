Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο Ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις από μέλη του PKK ανησυχούν την τουρκική ηγεσία, που προχώρησε ήδη σε φονικές αεροπορικές επιδρομές.

-

Σύσκεψη ασφάλειας στο γραφείο του Ντολμά Μπαχτσέ, στην Κωσταντινούπολη συγκάλεσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στις 14.30 ώρα Τουρκίας έπειτα από την επίθεση του PKK εναντίον τουρκικής βάσης στο Ιράκ κατά την οποία σκοτώθηκαν 9 Τούρκοι στρατιώτες.

Ο Διευθυντής Προεδρικών Επικοινωνιών Φαχρετίν Αλτούν είπε στη δήλωσή του ότι «Ο Υπουργός Εξωτερικών μας κ. Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εσωτερικών μας κ. Αλί Γερλικαγιά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου μας Στρατηγός κ. Μετίν Γκιουράκ και ο Πρόεδρός μας της Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, αεροπορικές επιθέσεις κατά «τρομοκρατικών στόχων» στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία εξαπέλυσε η Τουρκία στη διάρκεια της νύχτας μετά τον θάνατο στρατιωτών της, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στην Άγκυρα.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας κατέστρεψαν 29 στόχους στο Ιράκ και τη Συρία και εξουδετερώθηκαν 20 τρομοκράτες στο βόρειο Ιράκ. «Σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτοάμυνας που απορρέουν από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατικών στόχων στις περιοχές Metina, Hakurk, Gara και Kandil και στο βόρειο τμήμα της Συρίας στις 13 Ιανουαρίου 2024 στις 00.30», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΑΜ.

Χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αργά το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε επίθεση του PKK εναντίον τουρκικής βάσης στο Ιράκ αφήνοντας πίσω της 9 Τούρκους στρατιώτες νεκρούς και 4 τραυματίες.

Σε ανάλογη επίθεση το Δεκέμβριο 12 Τούρκοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, απλώνοντας βαριά σκιά στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Ο παράγοντας ΡΚΚ έχει συχνά παίξει αρνητικό ρόλο στην οποιαδήποτε διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ καθώς η Άγκυρα κατηγορεί τις ΗΠΑ για συνεργασία και παροχή στρατιωτικής βοήθειας και υλικού στους Κούρδους αντάρτες στο Ιράκ και τη Συρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ληστής απείλησε με όπλο υπάλληλο ψιλικατζίδικου (βίντεο ντοκουμέντο)

Μεταμόσχευση ήπατος - Δότης: “Νιώθω ευλογημένος που έσωσα το παιδί μου” (εικόνες)

Ομόφυλα ζευγάρια - Κακλαμάνης: Να συνεδριάσει η ΚΟ, δεν δέχομαι “μασάζ” από τον Σκέρτσο (βίντεο)