Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Θεοχαρόπουλος, Ραγκούσης, Ζαχαριάδης θέλουν εσωκομματικό δημοψήφισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εσωκομματικό δημοψήφισμα για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πρότεινε μέλη του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή.

-

Εσωκομματικό δημοψήφισμα για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πρότεινε στην ομιλία του στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Αναπτύσσοντας την πρόταση που κατέθεσε από κοινού με τους Κώστα Ζαχαριάδη και Γιάννη Ραγκούση ανέφερε: «Δημοψήφισμα για να πάρουμε την μεγάλη απόφαση. Ο λόγος στα μέλη. Για μια μεγάλη Κεντροαριστερά. Και για να αποδείξουμε ότι είμαστε κόμμα των μελών».

Ακολούθως εξήγησε: «Στόχος μας είναι ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα από την Αριστερά έως το προοδευτικό Κέντρο. Με στρατηγικό αντίπαλο τη ΝΔ και τις συντηρητικές πολιτικές. Χωρίς ανασφάλειες και φοβίες οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί τώρα; Γιατί αν δεν το συζητήσουμε τώρα με μια κυρίαρχη ΝΔ και με ποσοστά κάτω από 20% πότε; Γιατί αν όχι πριν από το Συνέδριο και τις ευρωεκλογές πότε θα το αποφασίσουμε μετά;».

Απάντησε και στο ερώτημα «γιατί δημόσια η συζήτηση» λέγοντας: «Μα το καταθέσαμε στα όργανα και το συζητάμε και δημόσια. Γιατί μια τέτοια συζήτηση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί παρά να αφορά την κοινωνία».

Για την αντίδραση που υπήρξε στην πρόταση των τριών ανέφερε: «Οφείλουμε πλέον να σεβόμαστε όλοι τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, εμείς τις σεβόμαστε και θα τις σεβαστούμε. Αλλά ένας ευρωβουλευτής μας είπε δημόσια ότι ο ίδιος αν αποφασισθεί κάτι άλλο δεν θα το σεβαστεί και θα φύγει. Και είπε όσοι πιστεύουν αυτά να πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Μα είναι δυνατόν, με αυτόν τον τρόπο διώχνει από τον ΣΥΡΙΖΑ όλο τον προοδευτικό κόσμο και του λέει να φύγει. Είναι δυνατόν; Εμείς καλούμε όλο τον προοδευτικό κόσμο να κάνουμε την μεγάλη Προοδευτική παράταξη υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς».

Τέλος σημείωσε: «Η στάση του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη σήμερα είναι θετική καθώς καλωσόρισε την πρόταση για διάλογο ενόψει του Συνεδρίου. Αντίθετα σε όσους λέγανε ότι το θέμα έχει λήξει. Για αυτό προτείνουμε σήμερα και Δημοψήφισμα μεταξύ των μελών και φίλων όπως προβλέπει και το καταστατικό μας και καθώς θέλουμε να γίνει στην πράξη και το κόμμα μελών και όσα λέει ο Στέφανος Κασσελάκης. Να δώσουμε τον λόγο στα μέλη. Και στο Συνέδριο και με δημοψήφισμα λοιπόν. Τέλος εμείς που λέμε Κεντροαριστερά λέμε αυτό να γίνει στη βάση των αρχών και αξιών της Αριστεράς. Για αυτό υποστηρίζουμε την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και στεκόμαστε απέναντι στην εργαλειοποίηση που επιχείρησε το ΠΑΣΟΚ και όποιος άλλος.





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά σε κάδους σκουπιδιών (εικόνες)

Εξαφάνιση στο Μεσολόγγι - Δημόπουλος: Εγκληματική ενέργεια με σχέδιο και γνωστό κίνητρο

Βιασμός: Πατέρας εξέδιδε την ανήλικη κόρη του για 5 ευρώ!