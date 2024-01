Κόσμος

Τουρκία: Μήνυμα Ερντογάν για την τρομοκρατία από το Συμβούλιο Ασφαλείας

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του τουρκικού συμβουλίου ασφαλείας.

«Δεν θα επιτρέψουμε την εγκαθίδρυση της τρομοκρατίας», ανακοινώθηκε έπειτα από τη Σύνοδο Ασφαλείας στο Ντολμάμπαχτσε υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στη γραπτή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, αναφέρεται ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ την εγκατάσταση ‘τρομοκρατών’ κατά μήκος των νότιων συνόρων της, με κανένα πρόσχημα ή λόγο». «Στο πλαίσιο του δικαιώματός μας στην αυτοάμυνα και των διμερών συμφωνιών, όπου υπάρχει τρομοκρατική απειλή, στρατόπεδο, καταφύγιο, σχηματισμός ή σύμπλεγμα, όποιος και να βρίσκεται πίσω από αυτό. ανεξάρτητα από το τι είναι, κύρια προτεραιότητά μας είναι να το καταστρέψουμε οριστικά», αναφέρεται.

Στο μεταξύ ο Τούρκος Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του MHP Devlet Bahceli και την Πρόεδρο του Κόμματος IYI Meral Aksener.

Στη σύνοδο συμμετείχαν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan, ο Υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Yasar Guler, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατηγός Metin Gurak, Αρχηγός της ΜΙΤ Ibrahim Kal?n, ο Επικεφαλής Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του Προέδρου Akif Cagatay K?l?c και ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Προέδρου Fahrettin Altun.

Η συνάντηση ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Ερντογάν διήρκεσε περίπου 45 λεπτά.

