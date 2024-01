Πολιτισμός

Μητσοτάκης - Μουσείο Ακρόπολης: Στην έκθεση “ΝοΗΜΑΤΑ” με την κόρη του ο Πρωθυπουργός

Την έκθεση που λαμβάνει χώρο στο Μουσείο της Ακρόπολης επισκέφτηκαν ο Πρωθυπουργός και η κόρη του, Δάφνη.

Την έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης «ΝοΗΜΑΤΑ. Προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα» επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός με την πεθερά του και την κόρη του Δάφνη ξεναγήθηκαν στην έκθεση από το διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης κ.Νίκο Σταμπολίδη.

«Πώς προσωποποιούνται ο Έρωτας, ο Πόθος, ο Ίμερος, ο Ύπνος, το Όνειρο και ο Θάνατος; Κι ακόμα η Ζήλεια, ο Φθόνος, η Διαβολή, η Συκοφαντία, τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήματα; Τα ουράνια σώματα, οι ήπειροι, τα νησιά, τα βουνά και τα ποτάμια; Κι οι θεσμοί, οι πόλεις, το δίκαιο και το άδικο, η Δίκη και η Αδικία;

Προσωποποιημένες έννοιες και νοήματα με ανθρώπινη ή ζωική μορφή και ιστορίες αλληγορικές, όλα αυτά, μαζί με άλλα, θα είναι επισκέψιμα και ορατά στην έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης «ΝοΗΜΑΤΑ. Προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα»», αναφέρει σχετικά το Μουσείο της Ακρόπολης στην ιστοσελίδα του.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ποικίλα, αγάλματα, ανάγλυφα και αγγεία, νομίσματα, κοσμήματα και εικόνες και πίνακες ζωγραφικής, ενώνοντας για πρώτη φορά την Αρχαιότητα με το Βυζάντιο, με την Αναγέννηση και τη Νεότερη Τέχνη και θα είναι ανοικτή έως τον Απρίλιο.

