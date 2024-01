Οικονομία

Θεσσαλία: Aνακοινώθηκαν Τμήματα Αγροτών εντός των Επιμελητηρίων

Συσκέψεις της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τοπικούς φορείς στη Θεσσαλία.

Την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να λειτουργήσουν Τμήματα Αγροτών εντός των Επιμελητηρίων, ανέλυσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σε σύσκεψη με εκπροσώπους των επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, που έγινε με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, στο Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Στην ανοικτή αυτή διαβούλευση συνολικά μετείχαν 50 εκπρόσωποι από τα 59 Επιμελητήρια της χώρας οι οποίοι αντιμετώπισαν θετικά τις προτάσεις του ΥπΑΑΤ.

Στόχος της ρύθμισης που έρχεται στη Βουλή, όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της σύσκεψης, είναι να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα και να προσφέρει γνώσεις στους αγρότες, μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων της ΕΕ.

Πρόταση του υπουργού είναι η λειτουργία ξεχωριστού Μητρώου Αγροτών το οποίο θα ενημερώνεται από το ΥπΑΑΤ και η διαχείριση - εφόσον το επιθυμούν- θα γίνεται από τα Επιμελητήρια, ενώ το κόστος θα καλύπτεται απ' ευθείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη πληρωμή των συνδρομών και θα αποφέρει επί πλέον εισόδημα στον διαχειριστή. Η λειτουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια θα είναι προαιρετική.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ΥπΑΑΤ, «τα επιμελητήρια είναι ένας χώρος που οι αγρότες μπορούν να αναπτύξουν πρόσθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες», επισήμανε.

Η πρόταση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε αποδεκτή από την πλειονότητα των συμμετεχόντων.

Οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων κάλεσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητηρίων που θα γίνει για το ζήτημα των Αγροτικών Τμημάτων.

Στη σύσκεψη από πλευράς ΥπΑΑΤ μετείχαν, επίσης, οι υφυπουργοί Σταύρος Κελέτσης και Διονύσης Σταμενίτης και οι ΓΓ Δημήτρης Παπαγιαννίδης και Κώστας Μπαγινέτας.

Μετά τη δίωρη συνεδρίαση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε πιο αναλυτικά τα εξής:

«Εμπιστευόμαστε τον επιμελητηριακό κόσμο, τα Επιμελητήρια της χώρας και τις διοικήσεις τους και σε συνεργασία με τον αρμόδιο για τα Επιμελητήρια Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα προχωρήσαμε σε μια διάταξη που περιλαμβάνει τη δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια της χώρας, προαιρετικά φυσικά, εφόσον διαπιστώσουν την ανάγκη οι διοικήσεις, κάτι το οποίο - όπως διαπίστωσα - από την ανοιχτή συζήτηση που είχαμε, είτε από τους ευρισκόμενους εδώ προέδρους από αρκετά επιμελητήρια της χώρας είτε από αυτούς που συμμετείχαν μέσω zoom, ότι είναι θετικοί.

Είναι, λοιπόν, μια ευχάριστη μέρα. Μένει να επιβεβαιωθεί και από τη Γενική Συνέλευση που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα.

Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη διότι πραγματικά δημιουργείται ένας άλλος αέρας, πλέον πιο επιχειρηματικός, στον αγροτικό χώρο της χώρας μας.

Συνάμα, όμως καταθέσαμε την ανάγκη λειτουργίας ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πλούσιου σε πληροφορίες, Μητρώου Αγροτών, το οποίο θα ανοίξει στο υπουργείο και προτείναμε να γίνει με τη συνεπικουρία, με τη διαχειριστική ευθύνη των επιμελητηρίων. Έτσι ώστε να υπάρχει και μια όσμωση των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοπαραγωγών της χώρας μας με τον επιχειρηματικό κόσμο σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό. Αυτό είναι κάτι το οποίο, επίσης, αγκαλιάστηκε, αφού δώσαμε αρκετές εξηγήσεις.

Χαίρομαι γιατί, πλέον, υπάρχει ένας άλλος αέρας, μια άλλη αντίληψη και ένα άλλο επίπεδο συνεργασίας. Είμαι βέβαιος ότι πλέον ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας μπορεί να είναι πιο αισιόδοξος διότι αλλάζουμε σελίδα. Μπαίνουμε σε ένα άλλο κλίμα, σε μια άλλη φιλοσοφία και με τη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικά της κυβέρνησης, αλλά και των διοικήσεων των Επιμελητηρίων της χώρα μας, θα καταφέρουμε να κάνουμε πολλά και χρήσιμα.

Σε αυτή τη συζήτηση έχουν ρόλο οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, φυσικά η ΕΘΕΑΣ, οι Ομάδες Παραγωγών και φυσικά οι Συνεταιρισμοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι, όπως το κάνουμε πάντα, για να γίνει κατανοητό το όφελος και τι ανοίγεται στους ορίζοντές μας το επόμενο διάστημα».

Σύσκεψη Αυγενάκη με εκπροσώπους από τις Αναπτυξιακές της Περιφέρειας - Περιοδείες των υφυπουργών Σταμενίτη, Κελέτση σε πληγείσες περιοχές

Τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση του Leader ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια για ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή, εξέτασαν σε σύσκεψη που είχαν, στο Επιμελητήριο της Καρδίτσας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης και οι εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας, που διαχειρίζονται το Leader.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υφυπουργός Λευτέρης Σταμενίτης, ο ΓΓ Δημήτρης Παπαγιαννίδης και Κώστας Μπαγινέτας, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, οι αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Νεκτάριος Βιδάκης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Ο ΥπΑΑΤ τόνισε ότι στη Θεσσαλία έχουν μέχρι στιγμής διατεθεί 150.000.000 ευρώ για προκαταβολές αποζημιώσεων σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή ενώ συνολικά η κυβέρνηση έχει διαθέσει περίπου 500.000.000 ευρώ. Η πρόβλεψη των συνολικών χρημάτων που θα διατεθούν για την ανασυγκρότηση της περιοχής θα ξεπεράσει τα 3,5 δισ. . Ο κ. Αυγενάκης υπενθύμισε, ακόμη, ότι έχουν ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης όλοι οι επιλαχόντες μια αύξηση του σχετικού προγράμματος 20.000.000 ευρώ.

Οι επικεφαλής των αναπτυξιακών πρότεινα τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση της αγροτική οδοποιίας που έχει πληγεί.

Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε κανονικά το πρόγραμμα επισκέψεων του Υφυπουργών σε περιοχές που επλήγησαν.

Σταμενίτης: Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας

Παράλληλο πρόγραμμα ακολουθεί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης στο πλαίσιο της παρουσίας της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ στη Θεσσαλία, υπό τον υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Την Πέμπτη οι υφυπουργοί, Διονύσης Σταμενίτης και Σταύρος Κελέτσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο, συναντήθηκαν με εκπροσώπους των παραγωγών ζαχαρότευτλων, με τους οποίους έγινε μια εκτενής συζήτηση για τα δομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια, αλλά και για τις προοπτικές της.

Την Παρασκευή, ο υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, επισκέφθηκαν το Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του χρονοδιαγράμματος των αποζημιώσεων λόγω των καταστροφών της κακοκαιρίας DANIEL, με τους παριστάμενους να ιεραρχούν τις επόμενες ενέργειες. Τονίστηκε με σαφήνεια, ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, όπως ακριβώς έχει ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. Παράλληλα, συζητήθηκαν και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες του Οργανισμού προς τους παραγωγούς, που σχετίζονται με τις ζημιές του έτους 2023, πέραν του DANIEL. Ενώ, έγινε αναφορά και στον σχεδιασμό του Υπουργείου για την μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και έχει στόχο την προσαρμογή του ασφαλιστικού κανονισμού στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η Κλιματική Κρίση αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού. Με το πέρας της σύσκεψης ο υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, δήλωσε: «Βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλία, υπό τον Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου του ΥΠΑΑΤ με κεντρική στόχευση τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, συνεχίζοντας την προσπάθεια και τηρώντας τις δεσμεύσεις μας».

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρη Παπαγιαννίδη και Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, και τον Βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Καπετάνο επισκέφθηκαν τον Δήμο Αγιάς. Εκεί συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο, Αντώνη Γκουντάρα και στη συνέχεια, στο κτίριο του Δημαρχείου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών κάστανου, μήλου, κερασιού και ακτινιδίου. Στην πολύωρη σύσκεψη συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειες είτε αυτά αποτελούν προϊόντα της επέλασης του DANIEL είτε σχετίζονται με θέματα κόστους παραγωγής. Ο υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης, στάθηκε στην ταχύτητα με την οποία ενήργησε η κυβέρνηση απέναντι σε ένα πρωτοφανές φαινόμενο, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνέπια σε όσα έχει δεσμευθεί στους παραγωγούς, συνεχίζει την εφαρμογή των πολιτικών για την ολική επαναφορά του κάμπου της Θεσσαλίας και το πέρασμα του στην επόμενη ημέρα.

Τέλος, ο υφυπουργός επισκέφθηκε τα Φάρσαλα, όπου είχε συνάντηση με το Δ.Σ. και μέλη της Οργάνωσης Βαμβακοπαραγωγών «COTTON FARSALA» ενώ αργότερα μαζί με τον συνάδελφο του υφυπουργό, Σταύρο Κελέτση, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον Γενικό Γραμματέα, Κωνσταντνίνο Μπαγινέτα βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων «Ο ΕΝΙΠΕΑΣ». Στις συναντήσεις παρόντες ήταν και οι βουλευτές Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Δήλωση για τη συνάντηση με Διεπαγγελματική Βάμβακος:

Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την Διεπαγγελματική Βάμβακος ο ΥφΑΑΤ, Διονύσης Σταμενίτης τόνισε: «Το βαμβάκι, ο «Λευκός Χρυσός» της χώρας είναι μια εμβληματική καλλιέργεια που οφείλουμε όλοι να την στηρίξουμε. Να μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας καλλιεργούνται περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα βαμβάκι, απασχολώντας χιλιάδες οικογένειες στην επικράτεια, που υπολογίζονται στις 45.000 ενώ προσφέρει εργασία σε 10.000 άτομα. Σήμερα συζητάμε τα προβλήματα και βλέπουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που είναι σημαντικό να γίνουν, προς αυτήν την κατεύθυνση, σε συνεργασία και με τη Διεπαγγελματική, για την οποία πρέπει να πούμε ότι αν δεν είναι η καλύτερη, είναι μια από τις καλύτερες Διεπαγγελματικές της χώρας.

Η εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή είναι να δράσουμε άμεσα και να εργαστούμε για τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία DANIEL».

Κελέτσης: Προτεραιότητα στην ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης συμμετείχε στην κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη, στο Δημαρχείο Καρδίτσας ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, συναντήθηκε με παραγωγούς ζαχαρότευτλων αλλά και κτηνοτρόφους από τη Φαλάνη, τη Γιάννουλη και την Τερψιθέα.

Την Παρασκευή, συμμετείχε στο κλιμάκιο του ΥπΑΑΤ που συναντήθηκε με μελισσοκόμους, πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους αλλά και την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων, στην Καρδίτσα. Στη συνέχεια, ο κ. Κελέτσης επικεφαλής κλιμακίου του ΥπΑΑΤ επισκέφθηκαν την Οργάνωση Παραγωγών Cotton Farsala, τον αγροτικό συνεταιρισμό ΕΝΙΠΕΑ στα Φάρσαλα, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΘΕΣΤΟ και τέλος συμμετείχαν στη συνάντηση της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, στο δημαρχείο Ελασσόνας.

Το Σάββατο, συμμετείχε στη σύσκεψη που έγινε στο Επιμελητήριο στην Καρδίτσα, και στη συνέχεια συναντήθηκε με αλιείς στο Δημαρχείο Καρδίτσας και επισκέφθηκε τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου.

Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία που έχει για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας η οποία καλύπτει το 18% της εθνικής κτηνοτροφικής παραγωγής. "Είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό των αγροτών μας. Η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας αποτελεί για την Κυβέρνησή μας εθνικό στόχο και είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά για να τον πετύχουμε", τόνισε ο κ. Κελέτσης.

