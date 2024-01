Αθλητικά

Ατρόμητος - ΟΦΗ: Δεν... χάλασαν το σερί τους οι Περιστεριώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αήττητος παρέμεινε ο Ατρόμητος, που όμως δεν κατάφερε να επικρατήσει του ΟΦΗ στο γήπεδό του.

-

Ούτε στον δέκατο αγώνα διακόπηκε το αήττητο σερί του Ατρόμητου επί ημερών του Σάσα Ίλιτς στον πάγκο του. Με γκολ στο 90΄+8 η αθηναϊκή ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 του ΟΦΗ στο Περιστέρι 1-0, στην εναρκτήρια συνάντηση της 18ης αγωνιστικής, αφήνοντας τους Κρήτες χωρίς νίκη με τον Πέπε Μελ στον πάγκο.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε έναν αντίπαλο που φαινόταν να μην έχει ξεκάθαρο πλάνο και άφηνε χώρους τους οποίους προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Μελ.

Ως εκ τούτου, οι μεγάλες στιγμές στα πρώτα 45 λεπτά ανήκαν στους Κρήτες που έφτασαν κοντά στο γκολ σε τρεις περιπτώσεις, όλες με τελική προσπάθεια του Μπάκιτς.

Στο 8΄ ο Μαυροβούνιος μέσος σούταρε από το όριο της περιοχής και ο Τσιντώτας μπλόκαρε, στο 20΄ πλάσαρε εκτός περιοχής στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το αριστερό «παράθυρο», ενώ στο 38΄ από γύρισμα του Μοσκέρα αν και αμαρκάριστος σε άδεια εστία «κατάφερε» από κοντά να «σημαδέψει» το οριζόντιο δοκάρι.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να είναι πιο επικίνδυνος και στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι με την είσοδο του Θοράρινσον είχε χάσει σε ταχύτητα, με τον Τοράλ να έχει μια φάση στο 65΄ σουτάροντας πάνω από το δοκάρι.

Τελικά το γκολ ήρθε στο 81ο λεπτό για την ομάδα του Μελ, με προβολή του Λαμπρόπουλου. Ο βοηθός έδειξε οφσάιντ θεωρώντας ότι η παρουσία του Ντίκο επηρέαζε τον Τσιντώτα, αλλά το γκολ κατακυρώθηκε μετά από τετράλεπτη εξέταση στο VAR.

Το προβάδισμα του ΟΦΗ «αφύπνισε» τον Ατρόμητο που πίεσε αρκετά στη συνέχεια και τελικά κατάφερε να σώσει το βαθμό στο 90΄+8, όταν σε εκτέλεση κόρνερ του Γιουμπιτάνα ο Βαλένσια με γυριστή κεφαλιά νίκησε τον Μπάουμαν για το 1-1.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φώτης Πολυχρόνης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γιουμπιτάνα, Τζαβέλλας - Λαμπρόπουλος, Θοράρινσον, Γκαγιέγος, Ριέρα

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κιβρακίδης, Ασεβέδο, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ, Κούεν (87΄ Καραμάνης), Κούντε, Ντιρκς (64΄ Αντιέλσκι), Γιουμπιτάνα, Βαλένσια, Βέργος (73΄ Βρακάς).

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον, Λαμπρόπουλος, Βούρος, Αμπάντα, Γκαγιέγος (79΄ Μεγιάδο), Γκλάζερ, Μπάκιτς, Τοράλ (79΄ Ριέρα), Μοσκέρα (46΄ Θοράρινσον), Φελίπε (79΄ Ντίκο).