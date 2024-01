Κόσμος

Γάζα: 100 ημέρες πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

100 ημέρες συπληρώθηκαν από την εισβόλη της Χαμάς την στο Ισραήλ και την έναρξη των βομβαρδισμών της Γάζας. Κηλίδα στην κοινή μας ανθρωπιά χαρακτήρισε τον πόλεμο ο ΟΗΕ.

-

Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα τους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο οποίος μπήκε στι 100η ημέρα του, έχει βυθίσει τον πληθυσμό αυτού του εδάφους σε μια μείζονα ανθρωπιστική κρίση και προκαλεί φόβους για περιφερειακή ανάφλεξη.

«Κανένας δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη ούτε ο 'Άξονας του Κακού' ούτε κανένας άλλος», τόνισε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ η χώρα του απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στο οποίο έχει προσφύγει η Νότια Αφρική.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει εξάλλου, στα βόρεια σύνορά του, επιθέσεις του ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο αποτελεί μέρος του «άξονα της αντίστασης», που δημιουργήθηκε από το Ιράν και περιλαμβάνει ένοπλες οργανώσεις εχθρικές προς το Ισραήλ και το σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με μια χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τον ισραηλινό απολογισμό.

Περίπου 250 άνθρωποι συνελήθησαν όμηροι κατά την επίθεση αυτή, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Περίπου 100 απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου και οι συγγενείς αυτών που εξακολουθούν να κρατούνται ασκούν πίεση για την απελευθέρωσή τους.

Σε αντίποινα για την επίθεση, το Ισραήλ ορκίσθηκε να εξοντώσει τη Χαμάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα από το 2007 και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τις 7 Οκτωβρίου, οι βομβαρδισμοί και οι αδιάκοπες ανταλλαγές πυρών σ' αυτή τη στενή λωρίδα γης έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 23.968 Παλαιστινίους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και ανηλίκους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 60.582, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Θάνατος» και «καταστροφή»

Πυκνά σύννεφα καπνού υψώνονταν σήμερα το πρωί πάνω από τις πόλεις Ράφα και Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους νυκτερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως στη Χαν Γιουνίς.

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, υποστήριξαν πως κατέστρεψαν ένα ισραηλινό άρμα μάχης και έκαναν λόγο για μάχες κυρίως στο Αλ-Μαγάζι, το Ντέρι Αλ-Μπάλαχ (κέντρο) και τη Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες πως επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς σ' αυτή την τελευταία πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι που διέφυγαν από τους μαζικούς βομβαρδισμούς στο βόρειο τμήμα του εδάφους αυτού στην αρχή του πολέμου.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο ενός στρατιώτη, ανεβάζοντας σε 188 τον αριθμό των στρατιωτικών που έχουν σκοτωθέι από την αρχή των χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα στις 27 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός αποκλεισμός, ο οποίος έχει ενισχυθεί με τον πόλεμο, προκαλεί σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο θάνατος, η καταστροφή, ο εκτοπισμός, η πείνα, η απώλεια και η θλίψη αυτών των 100 τελευταίων ημερών κηλιδώνουν την κοινή ανθρωπιά μας», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ που προσφέρει βοήθεια στους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο πολιορκημένο παραλιακό έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ολόκληρη γενιά παιδιών της Γάζας είναι «ψυχικά τραυματισμένη», οι ασθένειες διαδίδονται και η «πείνα» απειλεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία - Νέος Κόσμος: "Γάζωσαν" τον 44χρονο με καλάσνικοφ (βίντεο ντοκουμέντο)

ΟΑΣΑ - Αλεξοπούλου: Επιβίβαση με κάρτα ή smartphone, τέλος στα εισιτήρια (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Καραγκούνης: Καταψηφίζω λόγω της τεκνοθεσίας (βίντεο)